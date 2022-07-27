جدول ربع نهائي كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة.. موعد مباراة اليمن القادمة في دور 8

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب للشباب 2022 جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب للشباب 2022

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة بعدما اقترب دور المجموعات من نهايته، حيث نُقدم لكم أسماء المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى دور 8 من تلك البطولة، حيث يبدأ دور خروج المغلوب في الطريق نحو الأدوار المتقدمة، منتخب اليمن للشباب ضمن مكانه في دور الثمانية، وكذلك منتخب السعودية مستضيف البطولة وحامل اللقب.

جدول ربع نهائي كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة

تُقام مواعيد جدول مباريات ربع نهائي (دور 8) من بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة في يوم واحد وهو يوم الأحد 31 يوليو 2022 الجاري، حيث يلتقي في هذا الدور منتخب السعودية للشباب وهو بطل المجموعة الأولى مع أفضل ثاني، منتخب الأردن بطل المجموعة الثانية يلتقي مع أفضل ثاني، منتخب الجزائر بطل المجموعة الثالثة يلتقي مع بطل المجموعة الخامسة ومن المرتقب أن يكون تونس.

يشمل جدول مباريات دور 8 من كأس العرب للشباب مواجهة بطل المجموعة الرابعة ومن المرتقب أن يكون منتخب مصر ضد بطل المجموعة السادسة، مباراة اليمن للشباب القادمة في دور الثمانية من المرتقب أن تكون بصورة كبيرة ضد المنتخب السعودي.

جدول ربع نهائي كأس العرب للشباب 2022
المباراة الموعد
الأحد 31 يوليو 2022
السعودية ضد أفضل ثاني 4.30 مساء بتوقيت اسعودية
الأردن ضد أفضل ثاني 4.30 مساء بتوقيت اسعودية
الجزائر ضد بطل الخامسة 9 مساء بتوقيت السعودية
بطل الرابع ضد بطل السادسة 9 مساء بتوقيت السعودية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

المنتخبات المتأهلة لدور 8 من بطولة كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة – ربع…

أخبار الرياضة

مباراة نيوكاسل وبنفيكا.. تعرف على موعد المقابلة الودية – هل ستكون منقولة على أي…