جدول ربع نهائي كأس الملك السعودي 2023.. مواعيد مباريات الهلال والاتحاد والنصر وأبها والوحدة

ساعات قليلة وينطلق جدول مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي 2023 وثمانية فرق تتطلع بقوة للفوز بالكاس الغالية كأس الملك سلمان، دور الثمانية المرتقب، سوف يُقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، النسخة الحالية من كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 هي النسخة رقم 94، الفائز بالنسخة الأخيرة هو نادي الفيحاء، وهو متواجد في ربع النهائي الحالي، أكثر الأندية فوزًا بالكأس الاتحاد والأهلي وكل فريق فاز بالبطولة 18 مرة، الهلال فاز بالبطولة 17 مرة، النصر حقق اللقب 13 مرة، الوحدة حقق الكأس الغالية 7 مرات.

جدول ربع نهائي كأس الملك السعودي 2023

تُقام مواعيد جدول مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي (خادم الحرمين الشريفين) 2023 على مدار يومين بواقع مباراتين في اليوم، اليوم الأول هو يوم الإثنين 13 مارس 2023، يشهد مباراة الاتحاد والفحياء الهامة، ثم تُقام بعدها مباراة الوحدة والباطن، القنوات الناقلة لمباريات كأس الملك سلمان هي قنوات SSC السعودية.

مباراة الهلال والفتح في دور 8 من كاس الملك السعودي 2023 ستكون ختام هذا الدور مساء يوم الثلاثاء 14 مارس 2023، تسبقها مباراة النصر وأبها.