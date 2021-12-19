جدول ربع نهائي كأس الملك 2022 – دور 8

ساعات قليلة وينتهي دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2021-2022 وتتحدد الأندية الثمانية المتأهلة لدور 8 من بطولة أغلى الكؤوس، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول مباريات ربع نهائي كأس الملك السعودي 2022 ومواعيد مباريات هذا الدور، يذكر أن حامل لقب كأس الملك سلمان هو نادي الفيصلي، الأهلي هو الأكثر فوزا بالبطولة 13 مرة، ويأتي في المركز الثاني الهلال والاتحاد بتسع ألقاب لكل فريق.

جدول ربع نهائي كأس الملك السعودي 2022 دور 8

حددت لجنة المسابقات شهر فبراير القادم لمواعيد مباريات دور 8 من كأس الملك سلمان، وتحديدا تبدأ مباريات هذا الدور من يوم الاثنين 14 فبراير 2022، ما لم يكن هناك جديد، بخصوص من يقابل الشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين 2022، ومن سيقابل الأهلي أو الفيصلي، فسوف يلتقي نادي الشباب مع الفائز من المباراة التي تُقام في جدة بين الأهلي والفيصلي.

بخصوص من يقابل الهلال أو الرائد في ربع نهائي كأس الملك 2022، فسوف يلتقي مع الفائز من مباراة النصر والاتفاق، من سيقابل الفائز من مباراة الاتحاد والفتح هو الفائز من مباراة الطائي والتعاون، وهذا يعني أن مباريات دور الثمانية سوف تشهد مباريات هامة.