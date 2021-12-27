جدول ربع نهائي كأس رئيس الدولة 2021-2022.. تعرف على مواعيد مباريات الوصل والعين وشباب الأهلي والشارقة
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن جدول ربع نهائي كأس رئيس الدولة للموسم الحالي 2022/2021، حيث حدد مواعيد مباريات الفرق الثمانية المتأهلة إلى هذا الدور، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول دوري 8 من بطولة uae president’s cup 2022 ومواعيد الفرق المتأهلة إلى هذا الدور، من الجدير بالذكر أن نادي شباب الأهلي هو حامل لقب تلك الكأس، وهو النادي الأكثر فوزًا بالبطولة بعدد سبع ألقاب، يليه نادي الشارقة وفاز بثمانية ألقاب، ثم نادي العين الذي فاز بالكأس سبع مرات.
جدول ربع نهائي كأس رئيس الدولة 2022
- مباراة الوصل والعين: سوف تكون أول مواعيد جدول ربع نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي، تٌقام يوم السبت 15 يناير 2022 على ملعب نادي الوصل بزعبيل، تبدأ عند الساعة 5.05 مساء بتوقيت الإمارات، الوصل فاز في ثمن النهائي على خورفكان 3-0، في حين تغلب العين على النصر بهدف دون رد.
- مباراة الجزيرة والوحدة: تُقام يوم السبت 15 يناير القادم، على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، تبدأ عند الساعة 8 مساء، الجزيرة فاز في ثمن النهائي على 1-0، والوحدة تغلب على عجمان بنفس النتيجة.
- مباراة اتحاد كلباء وبني ياس: تُقام على ملعب اتحاد كلباء، وهي افتتاحية ثاني أيام جدول ربع نهائي uae president’s cup 2022، حيث تُقام يوم الأحد 16 يناير 2022 عند الساعة 5 مساء، بني ياس فاز في الدور السابق على الإمارات بنتيجة 3-0، وتغلب اتحاد كلباء على العربي 2-1.
- مباراة الشارقة وشباب الأهلي: قمة مباريات هذا الدور، بين الأهلي الأكثر فوزا بالبطولة وحامل اللقب مع الشارقة ثاني أكثر الأندية فوزا بها، تُقام المباراة على استاد نادي الشارقة يوم الأحد 16 يناير 2021 وتبدأ عند الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.