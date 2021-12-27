جدول ربع نهائي كأس رئيس الدولة 2021-2022.. تعرف على مواعيد مباريات الوصل والعين وشباب الأهلي والشارقة

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن جدول ربع نهائي كأس رئيس الدولة للموسم الحالي 2022/2021، حيث حدد مواعيد مباريات الفرق الثمانية المتأهلة إلى هذا الدور، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول دوري 8 من بطولة uae president’s cup 2022 ومواعيد الفرق المتأهلة إلى هذا الدور، من الجدير بالذكر أن نادي شباب الأهلي هو حامل لقب تلك الكأس، وهو النادي الأكثر فوزًا بالبطولة بعدد سبع ألقاب، يليه نادي الشارقة وفاز بثمانية ألقاب، ثم نادي العين الذي فاز بالكأس سبع مرات.

جدول ربع نهائي كأس رئيس الدولة 2022