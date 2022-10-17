جدول سوبر جلوب 2022.. والقنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد ومواعيد ضمك والأهلي والترجي

تنطلق في المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022 من يوم الثلاثاء 18 أكتوبر وتستمر حتى 23 أكتوبر 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات سوبر جلوب 2022 ومواعيد مباريات الأهلي المصري والترجي التونسي وضمك والخليج من السعودية والكويت الكويتي، يشارك في البطولة 12 ناديًا من أبطال القارات وأبطال السوبر في تلك القارات، القنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022 هي قناة SSC السعودية، الشارقة الرياضية، وقناة الكويت الرياضية.

جدول مباريات سوبر جلوب 2022 كأس العالم للأندية لكرة اليد

تنطلق مواعيد جدول مباريات سوبر جلوب كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022 يوم الثلاثاء 18 أكتوبر مع ثلاث مباريات، مباراة الكويت وتوبات البرازيلي لكرة اليد ستكون الأولى في البطولة والجولة الأولى من المجموعة الثالثة، مجموعة الكويت الكويتي لكرة اليد تضم أيضًا كيلسي البولندي، جدول مباريات مضر السعودي في كأس العالم للندية لكرة اليد تبدأ يوم 18 أكتوبر ومباراة هامة ضد الأهلي المصري في المجموعة الثالثة والتي تضم بنفيكا البرتغالي.

مباريات الترجي في جدول كأس العالم للأندية 2022 سوبر جلوب تبدأ يوم 19 أكتوبر ومباراة ضد مينيستروس المكسيكي، ويوم 20 مباراة الترجي وبرشلونة لكرة اليد، مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022 هي:

المجموعة الأولى: مجدبورج الألماني، سيدني الأسترالي، الخليج السعودي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، مضر السعودي، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الثالثة: الكويت الكويتي، توبات البرازيلي، كيلسي البولندي.

المجموعة الرابعة: برشلونة الإسباني، الترجي التونسي، مينيستروس المكسيكي.