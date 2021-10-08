جدول قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021 لعبة العراق والسعودية – مباراة سوريا والأردن

تحددت أطراف دور الأربعة من كأس غرب آسيا 2021 للمنتخبات الأولمبية، حيث تنطلق مباريات هذا الدور بعد نهاية الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير الرياضي جدول مباريات قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، حيث تأهل إلى هذا الدور منتخب السعودية الأولمبي تحت 23 سنة أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة وصاحب الملعب والجمهور.

جدول مباريات قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021

تُقام مباراتي جدول قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة يوم الأحد 10 أكتوبر 2021، المباراة الأولى تُقام عند الساعة 5.45 مساء بتوقيت السعودية، والمباراة الثانية تُقام عند الساعة 8، منتخب السعودية تحت 23 سنة تأهل إلى نصف نهائي غرب آسيا بعدما حسم صدارة المجموعة الثالثة بعد الفوز على سوريا ثم البحرين، منتخب العراق الأولمبي حسم صدارة المجموعة الثانية ومتواجد بقوة في دور الأربعة.