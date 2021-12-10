جدول قبل نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 – دور الأبعة

تحددت رسميًا المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى دور الأربعة من كأس غرب آسيا تحت 17 سنة التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية من 5 حتى 13 ديسمبر 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات قبل النهائي من بطولة غرب آسيا للناشئين 2021، وقد صعد إلى هذا الدور السعودية مستضيف البطولة وصاحب الملعب والجمهور، ومنتخب اليمن واحد من أقوى منتخبات البطولة والذي يحظى بدعم جماهيري كبير من الجالية اليمنية بالسعودية، كما تأهل منتخب سوريا ومنتخب الإمارات.

جدول قبل نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021

تٌقام مباريات قبل نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 يوم السبت 11 ديسمبر 2021 على ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، مباراة اليمن وسوريا للناشئين هي المباراة الأولى، تأهل منتخب اليمن للناشئين إلى نصف النهائي بعدما حسم صدارة المجموعة الثالثة بجدارة بعد الفوز على البحرين والأردن بنتائج كبيرة، منتخب سوريا تأهل لدور الأربعة بعدما جاء وصيفا للمجموعة الثانية.

مباراة السعودية والإمارات هي ثاني مباريات جدول نصف نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021، منتخب السعودية تأهل لهذا الدور بطلا للمجموعة الأولى، وكذلك منتخب الإمارات الذي تأهل بطلا للمجموعة الثانية، مباريات قبل النهائي منقولة على قناة السعودية الرياضية الأولى.