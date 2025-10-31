جدول قبل نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2025 تحت 17 سنة

ينتهي اليوم الجمعة، دور المجموعات من بطولة غرب آسيا للناشئين 2025، ليبدأ بعد ذلك الدور قبل النهائي، يتأهل لهذا الدور بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعتين، تُقام المباراة في مدينة العقبة الأردنية، بطل النسخة السابقة وحامل اللقب ناشئي المنتخب السوري متواجدين في المربع الذهبي.

مواعيد مباريات قبل نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2025

جدول نصف نهائي غرب آسيا للناشئين تحت 17 سنة وهما مباراتين يقاما يوم الأحد 2 نوفمبر 2025، مباراة سوريا للناشئين بطل المجموعة الثانية سوف تُقام أولا وسوف تكون مع ثاني الأولى، وبعدها تُقام مباراة بطل الأولى مع ثاني الثانية.