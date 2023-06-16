جدول قبل نهائي بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية

بواسطة محمود عطا الله
جدول قبل نهائي بطولة غرب آسيا 2023 للمنتخبات الأولمبية جدول قبل نهائي بطولة غرب آسيا 2023 للمنتخبات الأولمبية

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات الدور قبل النهائي من بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية المقامة حاليًا في العراق، الدور الأول من تلك البطولة وهو دور المجموعات يضم ثلاث مجموعات، يتأهل للدور نصف النهائي أبطال المجموعات الثلاث وأفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني على مستوى كل المجموعات.

جدول قبل نهائي بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23

تُقام مواعيد جدول مباريات بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية في يوم واحد وهو يوم الأحد 18 يونيو 2023، على ان تُقام مواعيد مباريات تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، الدور قبل النهائي من البطولة (دور 4) يُقام على ملعبي المدينة والزوراء.

مباريات قبل نهائي بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 للمنتخبات الأولمبية
المباراة الموعد
الأحد 18 يونيو 2023
أفضل بطل مجموعة مع المتأهل كأفضل ثاني
بطل مجموعة مع بطل مجموعة
الثلاثاء 20 يونيو 2023
مباراة تحديد المركز الثالث
المباراة النهائية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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