جدول قبل نهائي بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات الدور قبل النهائي من بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية المقامة حاليًا في العراق، الدور الأول من تلك البطولة وهو دور المجموعات يضم ثلاث مجموعات، يتأهل للدور نصف النهائي أبطال المجموعات الثلاث وأفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني على مستوى كل المجموعات.

جدول قبل نهائي بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23

تُقام مواعيد جدول مباريات بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية في يوم واحد وهو يوم الأحد 18 يونيو 2023، على ان تُقام مواعيد مباريات تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023، الدور قبل النهائي من البطولة (دور 4) يُقام على ملعبي المدينة والزوراء.