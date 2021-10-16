جدول قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والأندية المتأهلة لدور الأربعة

دخلت بطولة دوري أبطال آسيا 2021 مراحلها الحاسمة والأخيرة لتحديد بطل النسخة الحالية للبطولة الأقوى على مستوى الأندية في القارة الصفراء، ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والأندية المتأهلة إلى هذا الدور (دور الأربعة)، هذا وتقام المراحل الحاسمة من البطولة الآسيوية بخروج المغلوب من مباراة واحدة، تُقام مباريات ربع نهائي وقبل نهائي أندية شرق آسيا في كوريا، وتستضيف السعودية مباريات ربع ونصف النهائي لأندية شرق القارة، على أن تستضيف السعودية المباراة النهائية للبطولة.

جدول قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والأندية المتأهلة لدور 4

كان نادي النصر السعودي أول الفرق المتأهلة إلى قبل نهائي آسيا 2021 بعدما تغلب في ربع النهائي على نادي الوحدة الإماراتي بنتيجة 5-0، بينما يتنافس الهلال حامل اللقب مع بيرسبوليس الإيراني على بطاقة التأهل الثانية، بينما تتنافس أربعة أندية من شرق آسيا على الدخول ضمن دور الأربعة وهم يوهانج ستيلرز وجيونبك هيونداي وأولسان هيونداي وكلهم من كوريا ومعهم ناجويا جرامبوس الياباني.

يبدأ جدول قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بمباراة غرب القارة بين النصر والهلال أو بيرسبوليس، وتُقام يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، ومباراة دور الأربعة لشرق آسيا تُقام يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، على أن تُقام المباراة النهائية بالسعودية يوم 23 نوفمبر 2021.