جدول قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والأندية المتأهلة لدور الأربعة

بواسطة محمود عطا الله
جدول قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021 جدول قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021

دخلت بطولة دوري أبطال آسيا 2021 مراحلها الحاسمة والأخيرة لتحديد بطل النسخة الحالية للبطولة الأقوى على مستوى الأندية في القارة الصفراء، ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والأندية المتأهلة إلى هذا الدور (دور الأربعة)، هذا وتقام المراحل الحاسمة من البطولة الآسيوية بخروج المغلوب من مباراة واحدة، تُقام مباريات ربع نهائي وقبل نهائي أندية شرق آسيا في كوريا، وتستضيف السعودية مباريات ربع ونصف النهائي لأندية شرق القارة، على أن تستضيف السعودية المباراة النهائية للبطولة.

جدول قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والأندية المتأهلة لدور 4

كان نادي النصر السعودي أول الفرق المتأهلة إلى قبل نهائي آسيا 2021 بعدما تغلب في ربع النهائي على نادي الوحدة الإماراتي بنتيجة 5-0، بينما يتنافس الهلال حامل اللقب مع بيرسبوليس الإيراني على بطاقة التأهل الثانية، بينما تتنافس أربعة أندية من شرق آسيا على الدخول ضمن دور الأربعة وهم يوهانج ستيلرز وجيونبك هيونداي وأولسان هيونداي وكلهم من كوريا ومعهم ناجويا جرامبوس الياباني.

يبدأ جدول قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021 بمباراة غرب القارة بين النصر والهلال أو بيرسبوليس، وتُقام يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021، ومباراة دور الأربعة لشرق آسيا تُقام يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، على أن تُقام المباراة النهائية بالسعودية يوم 23 نوفمبر 2021.

جدول قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021
المباراة الموعد
الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
مباراة الهلال والنصر
الأربعاء 20 أكتوبر 2021
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

موعد مباراة الهلال والنصر في قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021

أخبار الرياضة

من هو فلادان ميلويفيتش مدرب الاتفاق الجديد؟


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.