جدول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.. والأندية المتأهلة لدور 4

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 دور الأربعة جدول مباريات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 دور الأربعة

تتواصل بطولة دوري أبطال أوروبا في تقديم أفضل عروض لعبة كرة القدم من خلال أقوى أندية العالم، وقد دخلت النسخة الحالية إلى إحدى مراحلها الحاسمة وهي دور الأربعة، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير جدول مباريات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 والأندية الأربعة المتأهلة إلى هذا الدور، هذا وقد خرج من البطولة والنسخة الحالية حامل اللقب نادي تشيلسي، كما ودع البطولة حامل لقب النسخة قبل الماضية نادي بايرن ميونخ بعد خسارته من أحد الأندية الإسبانية غير المرشحة للتأهل للدور قبل النهائي.

جدول مباريات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 والأندية المتأهلة

حقق نادي فياريال الإسباني، مفاجأة كبيرة جدًا، بإقصاء الفريق “الصعب” بايرن ميونخ، ليتأهل بطل إسبانيا لأول مرة في تاريخه إلى دور 4 من بطولة أوروبا، تنطلق مباريات جدول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بمبارتي الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و 27 أبريل 2022، المباراة الأولى سوف تجمع ريال مدريد بالفائز من مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، والمباراة الثانية سوف تجمع بين فياريال والفائز من مباراة ليفربول وبنفيكا.

من الجدير بالذكر، أن نادي ريال مدريد، قد حجز مكانه ضمن الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، بعدما تمكن من إقصاء حامل اللقب، بعد مواجهة ماراثونية وكبيرة. هذا وتُقام مباريات العودة لنصف النهائي يومي 3 و 4 مايو 2022.

جدول مباريات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022
االمباراة الموعد بتوقيت السعودية
الثلاثاء 26 أبريل 2022
مان سيتي أو أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد 11 مساء بتوقيت السعودية
الأربعاء 27 أبريل 2022
ليفربول أو بنفيكا ضد فياريال 11 مساء بتوقيت السعودية
الثلاثاء 3 مايو 2022
فياريال ضد ليفربول أو بنفيكا 11 مساء بتوقيت السعودية
الأربعاء 4 مايو 2022
ريال مدريد ضد مان سيتي أو أتلتيكو 11 مساء بتوقيت السعودية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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