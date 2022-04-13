جدول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.. والأندية المتأهلة لدور 4

تتواصل بطولة دوري أبطال أوروبا في تقديم أفضل عروض لعبة كرة القدم من خلال أقوى أندية العالم، وقد دخلت النسخة الحالية إلى إحدى مراحلها الحاسمة وهي دور الأربعة، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير جدول مباريات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 والأندية الأربعة المتأهلة إلى هذا الدور، هذا وقد خرج من البطولة والنسخة الحالية حامل اللقب نادي تشيلسي، كما ودع البطولة حامل لقب النسخة قبل الماضية نادي بايرن ميونخ بعد خسارته من أحد الأندية الإسبانية غير المرشحة للتأهل للدور قبل النهائي.

جدول مباريات قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 والأندية المتأهلة

حقق نادي فياريال الإسباني، مفاجأة كبيرة جدًا، بإقصاء الفريق “الصعب” بايرن ميونخ، ليتأهل بطل إسبانيا لأول مرة في تاريخه إلى دور 4 من بطولة أوروبا، تنطلق مباريات جدول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بمبارتي الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و 27 أبريل 2022، المباراة الأولى سوف تجمع ريال مدريد بالفائز من مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، والمباراة الثانية سوف تجمع بين فياريال والفائز من مباراة ليفربول وبنفيكا.

من الجدير بالذكر، أن نادي ريال مدريد، قد حجز مكانه ضمن الأندية المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، بعدما تمكن من إقصاء حامل اللقب، بعد مواجهة ماراثونية وكبيرة. هذا وتُقام مباريات العودة لنصف النهائي يومي 3 و 4 مايو 2022.