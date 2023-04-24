جدول قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 جدول مباريات قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 وذلك بعد اقتراب الدور ربع النهائي من نهايته، حيث من المرتقب تأهل عدة أندية عربية للدور نصف النهائي من تلك البطولة، سوف تنافسها أندية من باقي القارة، تأتي في مقدمتها أقوى المرشحين في النسخة الحالية نادي صن داونز الجنوب إفريقي.

مباريات قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

تُقام مواعيد جدول مباريات قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال شهر مايو 2023 على أن تُقام المباراة النهائية ذهابًا وعودة خلال شهر يونيو، مباراة الذهاب في نصف نهائي إفريقيا سوف تُقام أحد أيام 12 أو 13 مايو 2023، مباراة الإياب تُقام أحد أيام 19 أو 20 مايو، سوف يشهد دور الأربعة منافسة قوية بين الفرق المتأهلة.

جدول قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023
المباراة الموعد
يوم 12 أو 13 مايو 2023
الفائز من الأهلي والرجاء ضد الفائز من الترجي والشبية لم يحدد
الفائز من ضن داونز وبلوزداد ضد الفائز من الوداد وسيمبا لم يحدد
يوم 19 أو 20 مايو 2023
الفائز من الأهلي والرجاء ضد الفائز من الترجي والشبية لم يحدد
الفائز من ضن داونز وبلوزداد ضد الفائز من الوداد وسيمبا لم يحدد
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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