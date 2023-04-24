جدول قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 وذلك بعد اقتراب الدور ربع النهائي من نهايته، حيث من المرتقب تأهل عدة أندية عربية للدور نصف النهائي من تلك البطولة، سوف تنافسها أندية من باقي القارة، تأتي في مقدمتها أقوى المرشحين في النسخة الحالية نادي صن داونز الجنوب إفريقي.

مباريات قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023

تُقام مواعيد جدول مباريات قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال شهر مايو 2023 على أن تُقام المباراة النهائية ذهابًا وعودة خلال شهر يونيو، مباراة الذهاب في نصف نهائي إفريقيا سوف تُقام أحد أيام 12 أو 13 مايو 2023، مباراة الإياب تُقام أحد أيام 19 أو 20 مايو، سوف يشهد دور الأربعة منافسة قوية بين الفرق المتأهلة.