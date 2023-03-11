جدول قبل نهائي كأس آسيا للشباب 2023.. موعد مباراة منتخب العراق تحت 20 سنة القادمة في دور 4

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات قبل نهائي كأس آسيا للشباب 2023 تحت 23 سنة بأوزبكستان خاصة بعد تأهل الأخضر العراقي الشاب إلى هذا الدور، حيث يشغل تفكير كل جماهير كرة القدم العراقية والعربية أمر مهم بخصوص منافس ومن يقابل منتخب العراق للشباب في الدور ربع النهائي القادم في بطولة آسيا، يذكر أن الأخضر تمكن من الفوز على نظيره الإيراني بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

جدول قبل نهائي كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة

سوف يُقابل منتخب العراق في قبل نهائي كأس آسيا للشباب 2023 (دور 4) الفريق الفائز من مباراة اليابان والأردن، وفي نصف النهائي الثاني سوف يتقابل الفائز من أستراليا وأوزبكستان مع الفائز من لقاء كوريا الجنوبية والصين، موعد مباراة العراق للشباب القادمة في قبل نهائي كأس آسيا تحت 20 سنة سوف تكون يوم الأربعاء 15 مارس 2023.