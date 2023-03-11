جدول قبل نهائي كأس آسيا للشباب 2023.. موعد مباراة منتخب العراق تحت 20 سنة القادمة في دور 4

بواسطة محمود عطا الله
موعد مباراة العراق للشباب في قبل نهائي كأس آسيا تحت 20 سنة 2023 موعد مباراة العراق للشباب في قبل نهائي كأس آسيا تحت 20 سنة 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات قبل نهائي كأس آسيا للشباب 2023 تحت 23 سنة بأوزبكستان خاصة بعد تأهل الأخضر العراقي الشاب إلى هذا الدور، حيث يشغل تفكير كل جماهير كرة القدم العراقية والعربية أمر مهم بخصوص منافس ومن يقابل منتخب العراق للشباب في الدور ربع النهائي القادم في بطولة آسيا، يذكر أن الأخضر تمكن من الفوز على نظيره الإيراني بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

جدول قبل نهائي كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة

سوف يُقابل منتخب العراق في قبل نهائي كأس آسيا للشباب 2023 (دور 4) الفريق الفائز من مباراة اليابان والأردن، وفي نصف النهائي الثاني سوف يتقابل الفائز من أستراليا وأوزبكستان مع الفائز من لقاء كوريا الجنوبية والصين، موعد مباراة العراق للشباب القادمة في قبل نهائي كأس آسيا تحت 20 سنة سوف تكون يوم الأربعاء 15 مارس 2023.

جدول قبل نهائي كأس آسيا للشباب 2023
المباراة الموعد
الأربعاء 15 مارس 2023
أوزبكستان أو أستراليا ضد كوريا أو الصين 1 ظهرا بتوقيت السعودية
مباراة العراق ضد اليابان أو الأردن 5 مساء بتوقيت العراق
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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