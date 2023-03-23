جدول قبل نهائي كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023.. مباراة الإمارات واليابان – مقابلة عمان وإيران

وصلت بطولة الأمم الآسيوية لكرة القدم الشاطئية بتايلاند إلى محطتها قبل الأخيرة، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات قبل نهائي كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023، يتواجد في هذا الدور منتخبان عربيان وهما الإمارات وعمان، ويبحث كلاهما عن التتويج باللقب، تنتظرهم مباريات قوية أمام إيران واليابان حامل اللقب.

جدول قبل نهائي كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023

مباراة الإمارات واليابان في جدول مواعيد مباريات قبل نهائي كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية سوف تكون أولى مباريات هذا الدور الذي يُقام يوم السبت 25 مارس 2023، منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية فاز بكأس أمم آسيا من قبل ثماني مرات، في البطولة الحالية أنهى الأبيض دور المجموعات وصيفًا للمجموعة الثانية، وتغلب المنتخب الإماراتي في ربع النهائي على تايلاند 4-2، منتخب اليابان حامل اللقب وحقق بطولة آسيا من قبل 9 مرات، أنهى دور المجموعات بطلا للمجموعة الثالثة وفاز في ربع النهائي على الكويت 8-0.

مباراة عمان وإيران في نصف نهائي كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023، تُقام السبت 25 مارس، منتخب عمان للشاطئية حقق كأس آسيا من قبل 6 مرات، في البطولة الحالية أنهى دور المجموعات بطلا للمجموعة الرابعة، وفي ربع النهائي فاز الأحمر على الصين 11-0، منتخب إيران حقق كأس آسيا 9 مرات، أنهى دور المجموعات في بطولة 2023 بطلا للمجموعة الثانية، في دور 8 تغلب على البحرين 10-0.