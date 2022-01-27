جدول قبل نهائي كأس آسيا 2022 لكرة اليد.. مواعيد مباريات البحرين والسعودية وقطر وإيران

بواسطة محمود عطا الله
جدول قبل نهائي كأس آسيا 2022 لكرة اليد جدول قبل نهائي كأس آسيا 2022 لكرة اليد

وصلت البطولة الآسيوية لكرة اليد للمنتخبات المقامة في مدينة الدمام السعودية إلى محطتها نصف النهائية ودور الأربعة من تلك البطولة المؤهلة إلى كأس العالم 2023 Handball، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول قبل نهائي كأس آسيا لكرة اليد 2022، وموعد مباراة البحرين والسعودية، ومباراة قطر وإيران، كما نُقدم لكم موعد المباراة النهائية لتلك البطولة الهامة.

جدول قبل نهائي كأس آسيا 2022 لكرة اليد

الأندية المتأهلة إلى دور الأربعة هي السعودية والبحرين وقطر وإيران، وقد تأهلت جميعًا إلى كأس العالم 2023، في حين يتقابل المنتخب العراقي مع كوريا للفوز ببطاقة التأهل الخامسة للمونديال القادم، تُقام مباريات جدول نصف نهائي كأس آسيا يوم السبت 29 يناير 2022، في حين تُقام المباراة النهائية يوم الإثنين 31 يناير 2022.

مباراة البحرين والسعودية في قبل نهائي كأس آسيا لكرة اليد 2022 تبدأ عند الساعة السادسة مساء السبت بتوقيت السعودية وهو نفس توقيت البحرين، وفي الرابعة تبدأ مباراة قطر وإيران، مباراة العراق وكوريا على المركز الخامس تُقام يوم الأحد 30 يناير وتبدأ في السادسة مساء.

جدول قبل نهائي كأس آسيا 2022 لكرة اليد
المباراة الموعد
يوم السبت 29 يناير 2022
مباراة قطر وإيران 4 مساء بتوقيت السعودية وقطر
مباراة السعودية والبحرين 6 مساء بتوقيت البحرين والسعودية
يوم الأحد 30 يناير 2022
مباراة الكويت وأوزبكستان 4 مساء
مباراة العراق وكوريا 6 مساء
يوم الإثنين 31 يناير 2022
المباراة النهائية 6 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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