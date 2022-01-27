جدول قبل نهائي كأس آسيا 2022 لكرة اليد.. مواعيد مباريات البحرين والسعودية وقطر وإيران

وصلت البطولة الآسيوية لكرة اليد للمنتخبات المقامة في مدينة الدمام السعودية إلى محطتها نصف النهائية ودور الأربعة من تلك البطولة المؤهلة إلى كأس العالم 2023 Handball، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول قبل نهائي كأس آسيا لكرة اليد 2022، وموعد مباراة البحرين والسعودية، ومباراة قطر وإيران، كما نُقدم لكم موعد المباراة النهائية لتلك البطولة الهامة.

جدول قبل نهائي كأس آسيا 2022 لكرة اليد

الأندية المتأهلة إلى دور الأربعة هي السعودية والبحرين وقطر وإيران، وقد تأهلت جميعًا إلى كأس العالم 2023، في حين يتقابل المنتخب العراقي مع كوريا للفوز ببطاقة التأهل الخامسة للمونديال القادم، تُقام مباريات جدول نصف نهائي كأس آسيا يوم السبت 29 يناير 2022، في حين تُقام المباراة النهائية يوم الإثنين 31 يناير 2022.

مباراة البحرين والسعودية في قبل نهائي كأس آسيا لكرة اليد 2022 تبدأ عند الساعة السادسة مساء السبت بتوقيت السعودية وهو نفس توقيت البحرين، وفي الرابعة تبدأ مباراة قطر وإيران، مباراة العراق وكوريا على المركز الخامس تُقام يوم الأحد 30 يناير وتبدأ في السادسة مساء.