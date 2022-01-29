جدول قبل نهائي كأس أمم إفريقيا 2022.. مواعيد المباريات والمنتخبات المتأهلة لدور 4

ساعات قليلة تفصلنا على نهاية الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا للمنتخبات التي تستضيفها دولة الكاميرون حاليًا، حيث يسعدنا من خلال هذا التقرير أن نُقدم لكم جدول مباريات قبل نهائي كأس أمم إفريقيا 2022، وأسماء المنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور، ومواعيد مباريات مصر أو المغرب وتونس في حال تأهل تلك المنتخبات العربية إلى هذا الدور نصف النهائي، يذكر أن الدول العربية ضمنت مقعدًا في قبل النهائي عن طريق الفائز من مباراة مصر والمغرب، في حين تسعى تونس إلى عبور بوركينا فاسو لضمان مقعد عرب ثاني.

جدول قبل نهائي كأس أمم إفريقيا 2022

تُقام مواعيد مباريات جدول دور الأربعة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 على يومين بواقع مباراة في كل يوم، مباراة يوم الأربعاء 2 فبراير، والمباراة الثانية يوم الخميس 3 فبراير 2022، منتخب الكاميرون كان أول المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على غامبيا بهدفين دون رد، حيث ينتظر منتخب الكاميرون في نصف النهائي الفائز من مباراة مصر والمغرب، الفائز من مباراة تونس وبوركينا فاسو سوف يلتقي في قبل النهائي مع الفائز من مباراة السنغال وغينيا الاستوائية.