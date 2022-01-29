جدول قبل نهائي كأس أمم إفريقيا 2022.. مواعيد المباريات والمنتخبات المتأهلة لدور 4

بواسطة محمود عطا الله
جدول قبل نهائي كأس أمم إفريقيا 2022 جدول قبل نهائي كأس أمم إفريقيا 2022

ساعات قليلة تفصلنا على نهاية الدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا للمنتخبات التي تستضيفها دولة الكاميرون حاليًا، حيث يسعدنا من خلال هذا التقرير أن نُقدم لكم جدول مباريات قبل نهائي كأس أمم إفريقيا 2022، وأسماء المنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور، ومواعيد مباريات مصر أو المغرب وتونس في حال تأهل تلك المنتخبات العربية إلى هذا الدور نصف النهائي، يذكر أن الدول العربية ضمنت مقعدًا في قبل النهائي عن طريق الفائز من مباراة مصر والمغرب، في حين تسعى تونس إلى عبور بوركينا فاسو لضمان مقعد عرب ثاني.

جدول قبل نهائي كأس أمم إفريقيا 2022

تُقام مواعيد مباريات جدول دور الأربعة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 على يومين بواقع مباراة في كل يوم، مباراة يوم الأربعاء 2 فبراير، والمباراة الثانية يوم الخميس 3 فبراير 2022، منتخب الكاميرون كان أول المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على غامبيا بهدفين دون رد، حيث ينتظر منتخب الكاميرون في نصف النهائي الفائز من مباراة مصر والمغرب، الفائز من مباراة تونس وبوركينا فاسو سوف يلتقي في قبل النهائي مع الفائز من مباراة السنغال وغينيا الاستوائية.

جدول قبل نهائي كأس أمم إفريقيا 2022 
المباراة الموعد
يوم الاربعاء 2 فبراير 2022
تونس أو بوركينا ضد السنغال أو غينيا 10 مساء بتوقيت السعودية
يوم الخميس 3 فبراير 2022
الكاميرون ضد الفائز من مصر أو المغرب 10 مساء بتوقيت السعودية
يوم الأحد 6 فبراير 2022
مباراة المركز الثالث 7 مساء بتوقيت السعودية
المباراة النهائية 10 مساء بتوقيت السغودية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

موعد مباراة مصر والمغرب ونتائج مواجهة الفريقين خلال بطولات الأمم الإفريقية السابقة

أخبار الرياضة

من هو لويس دياز لاعب ليفربول الجديد المرتقب؟


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.