جدول قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2021.. موعد مباراة العربي والقادسية القادمة

بواسطة محمود عطا الله
قبل نهائي كأس الأمير الكويتي ومباراة العربي والقادسية قبل نهائي كأس الأمير الكويتي ومباراة العربي والقادسية

ظهرت ملامح الدور نصف النهائي من كأس الأمير 2021، بعد تأهل الثلاثة أندية المرشحة للفوز باللقب وهي العربي حامل اللقب والكويت والقادسية، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول كأس الأمير الكويتي 2021 الدور قبل النهائي وموعد مباراة العربي والقادسية في هذا الدور، وموعد مباراة الكويت القادمة في الكأس الغالية، من الجدير بالذكر أن أكثر الأندية فوزًا بتلك الكأس العربي والقادسية حيث حقق كل فريق 16 لقبًا، في حين حقق الكويت 14 لقبًا.

جدول كأس الأمير الكويتي 2021 قبل النهائي

تُقام مباريات قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2021 في يوم واحد وهو يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر 2021 الجاري، حيث يلتقي العربي مع الجهراء، في حيث يتقابل نادي الكويت مع الفائز من كاظمة والنصر، وقد يتم تقديم موعد مباراة العربي والقادسية القادمة 24 ساعة لتقام يوم السبت 25 سبتمبر، على أن تقام مباراة الكويت في نفس موعدها.

جدول قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2021
االمباراة الموعد بتوقيت الكويت الملعب
الأحد 26 سبتمبر 2021
مباراة العربي والقادسية
مباراة القادسية والفائز من النصر وكاظمة
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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