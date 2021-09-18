جدول قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2021.. موعد مباراة العربي والقادسية القادمة

ظهرت ملامح الدور نصف النهائي من كأس الأمير 2021، بعد تأهل الثلاثة أندية المرشحة للفوز باللقب وهي العربي حامل اللقب والكويت والقادسية، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول كأس الأمير الكويتي 2021 الدور قبل النهائي وموعد مباراة العربي والقادسية في هذا الدور، وموعد مباراة الكويت القادمة في الكأس الغالية، من الجدير بالذكر أن أكثر الأندية فوزًا بتلك الكأس العربي والقادسية حيث حقق كل فريق 16 لقبًا، في حين حقق الكويت 14 لقبًا.

جدول كأس الأمير الكويتي 2021 قبل النهائي

تُقام مباريات قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2021 في يوم واحد وهو يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر 2021 الجاري، حيث يلتقي العربي مع الجهراء، في حيث يتقابل نادي الكويت مع الفائز من كاظمة والنصر، وقد يتم تقديم موعد مباراة العربي والقادسية القادمة 24 ساعة لتقام يوم السبت 25 سبتمبر، على أن تقام مباراة الكويت في نفس موعدها.