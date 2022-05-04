جدول قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2022.. كاظمة ضد الفحيحيل والسالمية يلاقي النصر في دور 4

أعلن الاتحاد الكويتي عن جدول مباريات الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمير الكويتي 2022 وهي أغلى البطولات في الدولة وتحمل اسم حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، هذا وقد وصلت إلى دور الأربعة من كأس أمير الكويت أندية كاظمة والسالمية والفحيحيل والنصر، وقد غاب عن نصف النهائي أندية الكويت والعربي والقادسية، يذكر أن نادي كاظمة قد أقصى حامل اللقب الكويت وأقصى القادسية، في حين تغلب السالمية على العربي.

جدول قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2022

تُقام مباريات الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمير الكويت 2022 يوم السبت القادم الموافق 7 مايو 2022، تُقام المباراتان في نفس التوقيت في السادسة مساء بتوقيت الكويت، مباراة كاظمة والفحيحيل في دولة الأربعة تُلعب على ملعب عبدالله الخليفة، مباراة السالمية والنصر تُقام على ملعب الصداقة.

– نادي كاظمة حقق لقب كأس الأمير الكويتي 7 مرات.

– السالمية فاز بالكأس مرتين.

– الفحيحيل حقق لقب كأس الأمير مرة.

– نادي النصر لم يفز بالبطولة من قبل ويتطلع للقب الأول.

– القادسية والعربي هم الأكثر فوزًا باللقب بعدد 16 بطولة، الكويت ثانيًا برصيد 15 لقب.