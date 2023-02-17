جدول قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2023.. موعد مباراة القادسية والكويت ولعبة العربي وكاظمة

بواسطة محمود عطا الله
جدول قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2023 جدول قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2023

أعلن اتحاد كرة القدم، عن مواعيد مباريات الدور قبل النهائي من كأس الأمير الكويتي 2023 (أغلى الكؤوس)، حيث تترقب كل الجماهير موعد مباراة القادسية والكويتي، والمباراة الثانية في نصف النهائي والتي تجمع العربي مع كاظمة، من الجدير بالذكر ان القادسية والعربي يتقاسمان صدارة جدول ترتيب الأندية الأكثر فوزًا بكأس الأمير، بعدد 16 لقبًا لكل فريق، في حين حقق الكويت الفوز بتلك الكأس الغالية 15 مرة، وكاظمة فاز بها 8 مرات.

جدول قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2023

مواعيد جدول مباريات قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2023 (دور الأربعة) سوف تكون في يوم واحد، وهو يوم الأربعاء الثالث من شهر مايو 2023، مباراة العربي وكاظمة ستكون أول مباراة، على أن تليها مباراة القادسية والكويت، يذكر أن حامل لقب تلك البطولة هو نادي كاظمة.

جدول قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2023
المباراة الموعد
يوم الأربعاء 3 مايو 2023
مباراة العربي وكاظمة يُحدد لاحقًا
مباراة القادسية والكويت يُحدد لاحقًا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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