جدول قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2023.. موعد مباراة القادسية والكويت ولعبة العربي وكاظمة

أعلن اتحاد كرة القدم، عن مواعيد مباريات الدور قبل النهائي من كأس الأمير الكويتي 2023 (أغلى الكؤوس)، حيث تترقب كل الجماهير موعد مباراة القادسية والكويتي، والمباراة الثانية في نصف النهائي والتي تجمع العربي مع كاظمة، من الجدير بالذكر ان القادسية والعربي يتقاسمان صدارة جدول ترتيب الأندية الأكثر فوزًا بكأس الأمير، بعدد 16 لقبًا لكل فريق، في حين حقق الكويت الفوز بتلك الكأس الغالية 15 مرة، وكاظمة فاز بها 8 مرات.

جدول قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2023

مواعيد جدول مباريات قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2023 (دور الأربعة) سوف تكون في يوم واحد، وهو يوم الأربعاء الثالث من شهر مايو 2023، مباراة العربي وكاظمة ستكون أول مباراة، على أن تليها مباراة القادسية والكويت، يذكر أن حامل لقب تلك البطولة هو نادي كاظمة.