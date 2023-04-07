جدول قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2023.. موعد مباراة القادسية والكويت – لعبة العربي وكاظمة

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم عن جدول مواعيد مباريات قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2023، وقد وصل للمربع الذهبي لأغلى الكؤوس أندية القادسية والكويت والعربي وكاظمة، كل فريق منهم لديه القدرات الفنية للفوز بهذا اللقب، مما يجعل نصف نهائي كأس صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الصباح غاية في القوة والندية.

جدول قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2023

تُقام مواعيد جدول مباريات قبل نهائي كأس الأمير الكويتي 2023 في يوم واحد وهو يوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر مايو 2023، مباراة العربي وكاظمة سوف تكون أولى مباريات هذا الدور، وتبدأ عند الساعة 5.35 مساء بالتوقيت المحلي للكويت، وتقام على ملعب ثامر، ثم تبدأ بعدها مباراة القادسية والكويت على استاد جابر الكبير، وتبدأ عند الساعة 8.45 مساء.