جدول قبل نهائي كأس الخليج للناشئين 2025 تحت 17 سنة

ساعات قليلة، وينتهي دور المجموعات، من بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 سنة 2025 المقامة حاليًا في قطر، هذا وقد إنتهت منذ قليل، مباريات المجموعة الثانية، وقد تأهل منتخب العراق للناشئين بطلا لتلك المجموعة، وتأهل المنتخب السعودي وصيفًا لها.

المنتخبات المتأهلة لقبل نهائي كأس الخليج للناشئين تحت 17 سنة 2025 هي منتخب قطر والإمارات عن المجموعة الأولى، منتخب العراق والسعودية عن المجموعة الثانية، لكن لتحديد من يُقابل منتخب العراق للناشئين والسعودية في قبل النهائي، ننتظر مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى التي تُقام اليوم السبت 27 سبتمبر 2025.