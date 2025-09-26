جدول قبل نهائي كأس الخليج للناشئين 2025 تحت 17 سنة

بواسطة محمود عطا الله
جدول قبل نهائي كأس الخليج للناشئين من يقابل العراق في قبل نهائي كأس الخليج للناشئين

ساعات قليلة، وينتهي دور المجموعات، من بطولة كأس الخليج للناشئين تحت 17 سنة 2025 المقامة حاليًا في قطر، هذا وقد إنتهت منذ قليل، مباريات المجموعة الثانية، وقد تأهل منتخب العراق للناشئين بطلا لتلك المجموعة، وتأهل المنتخب السعودي وصيفًا لها.

المنتخبات المتأهلة لقبل نهائي كأس الخليج للناشئين تحت 17 سنة 2025 هي منتخب قطر والإمارات عن المجموعة الأولى، منتخب العراق والسعودية عن المجموعة الثانية، لكن لتحديد من يُقابل منتخب العراق للناشئين والسعودية في قبل النهائي، ننتظر مباريات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى التي تُقام اليوم السبت 27 سبتمبر 2025.

جدول قبل نهائي كأس الخليج للناشئين 2025 تحت 17 سنة
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
مباراة السعودية وبطل المجموعة الأولى 6 مساء بتوقيت الرياض
مباراة العراق ووصيف المجموعة الأولى 8 مساء بتوقيت بغداد
كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

