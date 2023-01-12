جدول قبل نهائي كأس الخليج 2023.. تعرف على مواعيد المباريات والمنتخبات المتأهلة لدور 4

ساعات قليلة وينتهي دور المجموعات من بطولة خليجي 25 بالبصرة ليبدأ بعد ذلك الدور نصف النهائي من تلك البطولة القوية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات قبل نهائي كأس الخليج العربي 2023 كما نستعرض أيضًا معكم أسماء المنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور، هذا ولم يحسم أي منتخب أمر تأهله لدور الأربعة من الجولة الثانية في دور المجموعات، وستكون الجولة الثالثة هي الحاسمة.

جدول قبل نهائي كأس الخليج 2023 – دور 4

تُقام مواعيد جدول مباريات قبل نهائي كأس الخليج 2023 خليجي 25 في يوم واحد وهو يوم الأثنين 16 يناير 2023، يستضيف ملعب البصرة الدولي مباراتي الدور ربع النهائي، المباراة الأولى سوف تجمع بين بطل المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، المباراة الثانية ستكون بين بطل المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى.

بخصوص من يقابل منتخب العراق في قبل نهائي كأس الخليج 2023 في حال تأهل الأخضر لدور الأربعة بطلا للمجموعة الأولى فسوف يُقابل وصيف المجموعة الثانية ومن المرتقب أن يكون قطر أو الكويت، بخصوص من يُقابل منتخب عمان في نصف نهائي خليجي 25 في حال تأهله، إذا تأهل وصيفًا للمجموعة الأولى، من المتوقع بصورة كبيرة أن يلتقي منتخب عمان مع منتخب البحرين، وفي حال تأهل منتخب السعودية وصيفًا للمجموعة الأولى فسوف يلتقي بصورة كبيرة مع البحرين لكننا سوف ننتظر النتائج.