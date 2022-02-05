جدول قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022.. تعرف على موعد مباراة الأهلي وبالميراس بطل البرازيل

نجح نجوم الأهلي في التألق وهزيمة مونتيري بطل المكسيك واتحاد كونكاكاف ومن ثم التأهل إلى قبل نهائي مونديال الأندية على الرغم من الغيابات الكثيرة في صفوف بطل مصر وإفريقيا، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022، هذا الدور (دور 4) تتواجد فيه فرق عربية، حيث حسم الأهلي أول مقعد عربي، في حين يحسم الهلال أو الوحدة المقعد الثاني، في مواجهة أقوى أندية العالم تشيلسي وبالميراس.

جدول قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022

موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية سوف تكون أولى مباريات جدول مواعيد قبل نهائي كأس العالم للأندية، وتُقام تلك المباراة يوم الثلاثاء 8 أبريل 2022، حيث يبحث الأهلي عن تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لنهائي مونديال الأندية والمنافسة على هذا اللقب الذهبي العالمي، نادي تشيلسي ينتظر الفائز من مباراة الجزيرة والهلال السعودية.