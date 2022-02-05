جدول قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022.. تعرف على موعد مباراة الأهلي وبالميراس بطل البرازيل

بواسطة محمود عطا الله
جدول قبل نهائي كأس العالم للأندية جدول قبل نهائي كأس العالم للأندية

نجح نجوم الأهلي في التألق وهزيمة مونتيري بطل المكسيك واتحاد كونكاكاف ومن ثم التأهل إلى قبل نهائي مونديال الأندية على الرغم من الغيابات الكثيرة في صفوف بطل مصر وإفريقيا، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022، هذا الدور (دور 4) تتواجد فيه فرق عربية، حيث حسم الأهلي أول مقعد عربي، في حين يحسم الهلال أو الوحدة المقعد الثاني، في مواجهة أقوى أندية العالم تشيلسي وبالميراس.

جدول قبل نهائي كأس العالم للأندية 2022

موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية سوف تكون أولى مباريات جدول مواعيد قبل نهائي كأس العالم للأندية، وتُقام تلك المباراة يوم الثلاثاء 8 أبريل 2022، حيث يبحث الأهلي عن تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لنهائي مونديال الأندية والمنافسة على هذا اللقب الذهبي العالمي، نادي تشيلسي ينتظر الفائز من مباراة الجزيرة والهلال السعودية.

جدول كأس العالم للأندية 2022 
المباراة الموعد
يوم الأحد 6 فبراير 2022
مباراة الهلال مع الجزيرة 5.30 مساء بتوقيت السعودية
قبل النهائي
يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022
مباراة الأهلي وبالميراس 6.30 مساء بتوقيت مصر
يوم الأربعاء 9 فبراير 2022
مباراة تشيلسي والفائز من الهلال أو الجزيرة 7.30 مساء بتوقيت السعودية
يوم السبت 12 فبراير 2022
مباراة المركز الثالث 4 مساء بتوقيت السعودية
المباراة النهائية 7.30 مساء بتوقيت السعودية
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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