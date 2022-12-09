جدول قبل نهائي كأس العالم 2022.. مواعيد مباريات كرواتيا ودور 4

حقق منتخب كرواتيا، أكبر مفاجأت مونديال قطر 2022، بإقصاء أقوى المرشحين للفوز بالبطولة وهو منتخب البرازيل، ليكون المنتخب الكرواتي أول المنتخبات المتأهلة لدور الأربعة، هذا ونقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات قبل نهائي كأس العالم 2022، والمنتخبات الأربعة التي تصل لهذا الدور، هذا وتواصل قطر إبهار العالم بتقديم النسخة الأبرز من المونديال تاريخيًا.

جدول قبل نهائي كأس العالم 2022 دور الأربعة

مواعيد جدول مباريات قبل نهائي كأس العالم 2022 سوف تُقام على مدار يومين، وهم الثلاثاء والأربعاء 13 و 14 ديسمبر 2022، بواقع مباراة واحدة في اليوم، مباراة كرواتيا القادمة في دور الأربعة من مونديال قطر سوف تكون ضد الفائز من الأرجنتين وهولندا يوم الثلاثاء، تُقام على ملعب لوسيل.

ثاني مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 تُقام يوم الأربعاء 14 ديسمبر على استاد البيت، ستكون بين الفائز من مباراة المغرب والبرتغال، مع الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا، يذكر أن المباراة النهائية سوف تكون يوم 18 ديسمبر.