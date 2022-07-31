جدول قبل نهائي كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة.. مواعيد مباريات دور 4

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات قبل نهائي كأس العرب للشباب 2022 المقامة حاليًا بالمملكة العربية السعودية بمشاركة منتخبات تحت 20 سنة، منتخب فلسطين للشباب كان أول المنتخبات المتأهلة لدور الأربعة، بعد تمكنه من الفوز على الأردن بركلات الترجيح، يذكر أن منتخب فلسطين تحت 20 تأهل للدور ربع النهائي كأفضل ثاني، يلتقي منتخب فلسطين في نصف النهائي مع الفائز من اليمن للشباب والسعودية.

جدول مباريات قبل نهائي كأس العرب للشباب 2022 تحت 20

سوف تُقام مواعيد جدول مباريات قبل نهائي كأس العرب للشباب 2022 تحت 20 سنة في يوم واحد وهو يوم الأربعاء 3 أغسطس 2022، في حال فاز منتخب السعودية فسوف يُقابل منتخب فلسطين، وفي حال خسارة السعودية سوف يقابل منتخب اليمن للشباب في دور الأربعة المنتخب الفلسطيني، تُقام المباراة على ملعب الأمير سلطان بأبها.

مباراة نصف نهائي كأس العرب للشباب 2022 سوف تجمع بين الفائز من مباراة تونس والجزائر مع الفائز من مباراة مصر والمغرب تحت 20 سنة، القنوات الناقلة للبطولة العربية هي كل القنوات الرياضية الفضائية في الدول العربية.