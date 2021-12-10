جدول قبل نهائي كأس العرب 2021 – من يقابل من في دور 4؟

بواسطة محمود عطا الله
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بدأت حاليًا مباريات ربع نهائي كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال شهر ديسمبر الجاري على ملاعب كأس العالم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات قبل نهائي كأس العرب 2021 والمنتخبات الأربعة المتأهلة إلى هذا الدور ومن سيقابل من في نصف نهائي العرب المرتقب، النسخة الحالية من البطولة العربية هي أقوى نسخات تلك المسابقة من جميع الجوانب، كما تبلغ قيمة الجائزة المالية التي يحصل عليها بطل البطولة 5 ملايين دولار إلى جانب كأس من الذهب الخالص.

جدول قبل نهائي كأس العرب 2021

تُقام مباريات نصف نهائي كأس العرب يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، المباراة الأولى سوف تُقام على استاد 974 المونديالي ويلعب فيها الفائز من مباراة عمان وتونس، بخصوص من سيقابل عمان وتونس في قبل النهائي، فسوف يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مباراة مصر والأردن المرتقبة أيضا، ففي حال فوز منتخب مصر إلى دور الأربعة فسوف يقابل عمان أو تونس.

ثاني مباريات جدول قبل نهائي كأس العرب 2021، فسوف يكون أول المشاركين فيها الفائز من مباراة قطر والإمارات، بخصوص من سيقابل قطر أو الإمارات في قبل نهائي كأس العرب، فسوف يكون الفائز من مباراة المغرب والجزائر القوية.

جدول قبل نهائي كأس العرب 2021
المباراة الموعد بتوقيت السعودية وقطر
عمان أو تونس ضد مصر أو الأردن 6 مساء
قطر أو الإمارات ضد المغرب أو الجزائر 10 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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