جدول قبل نهائي كأس العرب 2021 – من يقابل من في دور 4؟

بدأت حاليًا مباريات ربع نهائي كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال شهر ديسمبر الجاري على ملاعب كأس العالم، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات قبل نهائي كأس العرب 2021 والمنتخبات الأربعة المتأهلة إلى هذا الدور ومن سيقابل من في نصف نهائي العرب المرتقب، النسخة الحالية من البطولة العربية هي أقوى نسخات تلك المسابقة من جميع الجوانب، كما تبلغ قيمة الجائزة المالية التي يحصل عليها بطل البطولة 5 ملايين دولار إلى جانب كأس من الذهب الخالص.

جدول قبل نهائي كأس العرب 2021

تُقام مباريات نصف نهائي كأس العرب يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، المباراة الأولى سوف تُقام على استاد 974 المونديالي ويلعب فيها الفائز من مباراة عمان وتونس، بخصوص من سيقابل عمان وتونس في قبل النهائي، فسوف يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مباراة مصر والأردن المرتقبة أيضا، ففي حال فوز منتخب مصر إلى دور الأربعة فسوف يقابل عمان أو تونس.

ثاني مباريات جدول قبل نهائي كأس العرب 2021، فسوف يكون أول المشاركين فيها الفائز من مباراة قطر والإمارات، بخصوص من سيقابل قطر أو الإمارات في قبل نهائي كأس العرب، فسوف يكون الفائز من مباراة المغرب والجزائر القوية.