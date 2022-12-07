جدول قبل نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2023/2022.. مواعيد مباريات القادسية والعربي

بواسطة محمود عطا الله
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أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات قبل نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2023/2022، تلك البطولة الهامة في مسابقات لعبة كرة القدم بالدولة، وصل إلى دور الأربعة أندية القادسية والعربي والسالمية والساحل، يذكر أن الفريق الأكثر فوزًا ببطولة كأس ولي العهد هو نادي القادسية بالتساوي مع نادي الكويت وكل فريق فاز بتلك الكأس تسع مرات، في حين فاز العربي بالبطولة 8 مرات، السالمية فاز بها مرتين.

جدول قبل نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2023/2022

تُقام مواعيد جدول مباريات قبل نهائي كأس ولي العهد الكويتي في يوم واحد وهو الخميس 8 ديسمبر 2022، مباراة السالمية والساحل هي المباراة الأولى، وتبدأ عند الساعة 4 مساء بتوقيت الكويت، تُقام على استاد عبدالله الخليفة الصباح، حكم الساحة سوف يكون الحكم أحمد العلي.

مباراة القادسية والعربي المرتقبة يوم الخميس في نصف نهائي ولي العهد 2022، سوف تُقام على استاد نادي الشباب، تبدأ عند السابعة مساء بتوقيت الكويت، حكم الساحة سوف يكون عبدالله جمالي، يساعده سيد علي محمود وأحمد صادق، حاكم الفار عمار أشكناني وطلال الشمري.

جدول قبل نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2022
المباراة الموعد
اليوم الخميس 8 ديسمبر 2022
مباراة السالمية والساحل 4 مساء
مباراة القادسية والعربي 7 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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