جدول قبل نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2023/2022.. مواعيد مباريات القادسية والعربي

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات قبل نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2023/2022، تلك البطولة الهامة في مسابقات لعبة كرة القدم بالدولة، وصل إلى دور الأربعة أندية القادسية والعربي والسالمية والساحل، يذكر أن الفريق الأكثر فوزًا ببطولة كأس ولي العهد هو نادي القادسية بالتساوي مع نادي الكويت وكل فريق فاز بتلك الكأس تسع مرات، في حين فاز العربي بالبطولة 8 مرات، السالمية فاز بها مرتين.

جدول قبل نهائي كأس ولي العهد الكويتي 2023/2022

تُقام مواعيد جدول مباريات قبل نهائي كأس ولي العهد الكويتي في يوم واحد وهو الخميس 8 ديسمبر 2022، مباراة السالمية والساحل هي المباراة الأولى، وتبدأ عند الساعة 4 مساء بتوقيت الكويت، تُقام على استاد عبدالله الخليفة الصباح، حكم الساحة سوف يكون الحكم أحمد العلي.

مباراة القادسية والعربي المرتقبة يوم الخميس في نصف نهائي ولي العهد 2022، سوف تُقام على استاد نادي الشباب، تبدأ عند السابعة مساء بتوقيت الكويت، حكم الساحة سوف يكون عبدالله جمالي، يساعده سيد علي محمود وأحمد صادق، حاكم الفار عمار أشكناني وطلال الشمري.