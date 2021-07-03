جدول قبل نهائي كوبا أمريكا 2021.. تعرف على المنتخبات المتأهلة لدور 4

تستمر بطولة كوبا أمريكا في تقديم عروضها الكروية المميزة بمشاركة أفضل نجوم اللعبة حول العالم، هذا وبعدما دخلت البطولة في مراحلها الحاسمة، نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات قبل نهائي كوبا أمريكا 2021 ومواعيد مباريات هذا الدور، تُقام بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية هذا العام في البرازيل، وقد بدأت البطولة بدور المجموعات بمشاركة عشرة منتخبات بواقع خمسة منتخبات في كل مجموعة، تأهل أربعة منتخبات عن كل مجموعة لدور الثمانية.

جدول قبل نهائي كوبا أمريكا 2021 والمنتخبات المتأهلة

كان منتخب بيرو أول المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كوبا أمريكا 2021 بعد تغلبه بركلات الترجيح على منتخب باراجواي، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1، جدول مباريات دور الأربعة من كأس أمم أمريكا الجنوبية يقام على يومين، فجر الثلاثاء 6 يوليو، وفجر الأربعاء 7 يوليو بتوقيت المملكة العربية السعودية.

حجز المنتخب البرازيلي مكانه في جدول مباريات قبل نهائي كوبا أمريكا 2021، بعد تغلبه في دور الثمانية على منتخب تشيلي، فاز منتخب البرازيل في تلك المباراة بهدف دون رد، سجله لوكاس باكيتا، وقد لعب منتخب البرازيل شوط كامل منقوصًا لاعب، بعد طرد خيسوس في الدقيقة 48، هذا ويلتقي المنتخب البرازيلي مع بيرو في قبل النهائي.