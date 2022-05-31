جدول كأس آسيا تحت 23 سنة 2022.. تعرف على مواعيد المباريات وترتيب مجموعات العراق والسعودية والكويت وقطر

تنطلق بطولة كأس آسيا 2022 للمنتخبات الأولمبية التي تستضيفها أوزبكستان من يوم الأربعاء 1 يونيو وتستمر حتى يوم 19 يونيو 2022، نُقدم من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022، كما نُقدم لكم جدول ترتيب مجموعات العراق والسعودية والكويت وقطر والإمارات والأردن، يشارك في البطولة 16 منتخبًا آسيويًا، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، يُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد للدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.

جدول كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 ومواعيد مباريات العراق والسعودية وقطر الأولمبي

البداية مع جدول مباريات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 يوم الأربعاء 1 يونيو 2022 وأربع مباريات، تبدأ يوم الأربعاء أولى مواعيد مباريات العراق والكويت وقطر والأردن الأولمبي، حيث يلتقي منتخب العراق مع شقيقه الأردني في المجموعة الثانية، وفي نفس المجموعة يتقابل منتخب الكويت مع أستراليا تحت 23، منتخب قطر الأولمبي يلتقي في بداية مشواره نحو اللقب مع إيران ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى.

مواعيد مباريات السعودية والإمارات الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 تبدأ يوم الجمعة 3 يونيو، وهما في المجموعة الرابعة، حيث يلتقي منتخب السعودية تحت 23 في أول مبارياته مع طاجيكستان والإمارات تواجه اليابان.

جدول بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 المباراة الموعد الأربعاء 1 يونيو 2022 مباراة قطر وإيران الساعة 4 مساء بتوقيت قطر مباراة الكويت وأستراليا الأولمبي الساعة 4 مساء بتوقيت الكويت مباراة أوزبكستان وتركمنستان الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية مباراة العراق والأردن الأولمبي الساعة 8 مساء بتوقيت العراق الخميس 2 يونيو 2022 مباراة كوريا الجنوبية وماليزيا الساعة 4 مساء مباراة تايلاند وفيتنام الساعة 6 مساء الجمعة 3 يونيو 2022 مباراة الإمارات واليابان الأولمبي الساعة 5 مساء بتوقيت دبي مباراة السعودية وطاجيكستان الأولمبي الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية السبت 4 يونيو 2022 مباراة إيران وتركمنستان الساعة 4 مساء لعبة العراق وأستراليا الأولمبي الساعة 4 مساء بتوقيت العراق مباراة قطر وأوزبكستان الساعة 6 مساء بتوقيت قطر مباراة الكويت والأردن الأولمبي الساعة 8 مساء بتوقيت الكويت الأحد 5 يونيو 2022 مباراة فيتنام وكوريا الساعة 4 مساء مباراة ماليزيا وتايلاند الساعة 6 مساء الإثنين 6 يونيو 2022 مباراة السعودية واليابان الأولمبي الساعة 4 مساء بتوقيت السعودية مباراة الإمارات وطاجيكستان الساعة 7 مساء بتوقيت دبي

ترتيب مجموعات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022

كما ذكرنا من قبل، سوف يصعد للدور ربع النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني، هذا وتسعى المنتخبات العربية والخليجية المشاركة في البطولة للتأهل للدور القادم والمنافسة على لقب تلك البطولة، مجموعة قطر الأولمبي سوف يتنافس على صدارتها العنابي بالطبع وهو من المنتخبات المرشحة للقب، مجموعة العراق الأولمبي سوف تشهد تأهل منتخب أو منتخبين من المنتخبات العربية، مجموعة السعودية والإمارات واحدة من أقوى المجموعات ومنافسة هامة مع اليابان على التأهل والدخول ضمن المنتخبات المتأهلة لدور 8 من كأس آسيا تحت 23 سنة 2022.