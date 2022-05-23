جدول كأس آسيا تحت 23 سنة 2022.. مواعيد مباريات العراق والسعودية والكويت وقطر والإمارات الأولمبي

تستضيف دولة أوزبكستان نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 للمنتخبات الأولمبية خلال الفترة من 1 حتى 19 يونيو 2022 بمشاركة 16 منتخبًا أولمبيًا بينهم ستة منتخبات عربية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 للمنتخبات الأولمبية ومواعيد مباريات منتخب العراق الأولمبي والكويت الأولمبي والسعودية وقطر والإمارات والأردن، هذا ومن المرتقب أن تُنافس المنتخبات العربية على لقب تلك البطولة مع منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وأستراليا.

جدول كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 للمنتخبات الأولمبية العراق والسعودية والكويت وقطر

قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، يُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يصعد لدور الثمانية (ربع النهائي) بطل ووصيف كل مجموعة، ينطلق جدول مباريات كأس آسيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية يوم 1 يونيو 2022 بعدد أربع مباريات، جدول مواعيد مباريات منتخب العراق الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة يبدأ 1 يونيو ولعبة العراق والأردن، مباراة العراق وأستراليا الأولمبي الثانية ستكون يوم السبت 4 يونيو، مباراة العراق والكويت سوف تكون يوم 7 يونيو.

منتخب السعودية يلعب في المجموعة الرابعة، جدول مواعيد مباريات السعودية الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 سنة يبدأ يوم الجمعة 3 يونيو ومباراة السعودية وطاجيكستان، مباراة السعودية واليابان سوف تكون يوم الإثنين 6 يونيو، مباراة السعودية والإمارات سوف تكون يوم 9 يونيو، مواعيد الكويت الأولمبي في كأس آسيا سوف تكون ضد أستراليا ثم الأردن ثم العراق أيام 1 و 4 و 7 يونيو 2022.

مجموعات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022 هي:

المجموعة الأولى: قطر – إيران – أوزبكستان – تركمنستان.

المجموعة الثانية: العراق – الكويت – الأردن – أستراليا.

المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية – فيتنام – تايلاند – ماليزيا.

المجموعة الرابعة: اليابان – السعودية – الإمارات – طاجيكستان.