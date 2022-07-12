جدول كأس آسيا لكرة السلة 2022.. مواعيد مباريات سوريا والسعودية والبحرين ولبنان

تستضيف إندونيسيا بطولة أمم آسيا لكرة السلة خلال الفترة من 12 حتى 24 يوليو 2022 بمشاركة 16 دولة من أبطال اللعبة في القارة، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير جدول كأس آسيا لكرة السلة 2022 ومواعيد مباريات منتخبات سوريا والسعودية والبحرين ولبنان والأردن وباقي المنتخبات المشاركة، حامل لقب البطولة هو منتخب أستراليا، في حين يتصدر منتخب الصين قائمة الأكثر فوزًا بالبطولة بعدد 16 لقبًا.

جدول كأس آسيا لكرة السلة 2022

تبدأ مواعيد جدول مباريات كأس آسيا لكرة السلة 2022 يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 بأربع مباريات ثلاثة منها لمنتخبات عربية، جدول مباريات منتخب سوريا لكرة السلة في كأس آسيا يبدأ يوم الأربعاء 13 يوليو 2022 ومباراة قوية ضد منتخب إيران وصيف النسخة الماضية، يوم الجمعة يلتقي منتخب سوريا مع المنتخب الياباني، وفي الجولة الأخيرة سوف يكون المنتخب السوري لكرة السلة على موعد ومباراة ضد كازاخستان يوم الأحد 17 يوليو.

قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، يتأهل أبطال المجموعات إلى الدور ربع النهائي مباشرة، في حين يتأهل ثاني وثالث كل مجموعة للتصفيات المؤهلة لربع النهائي، جدول مواعيد مباريات منتخب لبنان في كأس آسيا لكرة السلة 2022 يبدأ الأربعاء 13 يوليو بمواجهة الفلبين، ثم الجمعة 15 يوليو بلقاء ضد نيوزيلندا، ويختتم المنتخب اللبناني لكرة السلة دور المجموعات بمباراة ضد الهند.