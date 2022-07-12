جدول كأس آسيا لكرة السلة 2022.. مواعيد مباريات سوريا والسعودية والبحرين ولبنان
تستضيف إندونيسيا بطولة أمم آسيا لكرة السلة خلال الفترة من 12 حتى 24 يوليو 2022 بمشاركة 16 دولة من أبطال اللعبة في القارة، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير جدول كأس آسيا لكرة السلة 2022 ومواعيد مباريات منتخبات سوريا والسعودية والبحرين ولبنان والأردن وباقي المنتخبات المشاركة، حامل لقب البطولة هو منتخب أستراليا، في حين يتصدر منتخب الصين قائمة الأكثر فوزًا بالبطولة بعدد 16 لقبًا.
جدول كأس آسيا لكرة السلة 2022
تبدأ مواعيد جدول مباريات كأس آسيا لكرة السلة 2022 يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 بأربع مباريات ثلاثة منها لمنتخبات عربية، جدول مباريات منتخب سوريا لكرة السلة في كأس آسيا يبدأ يوم الأربعاء 13 يوليو 2022 ومباراة قوية ضد منتخب إيران وصيف النسخة الماضية، يوم الجمعة يلتقي منتخب سوريا مع المنتخب الياباني، وفي الجولة الأخيرة سوف يكون المنتخب السوري لكرة السلة على موعد ومباراة ضد كازاخستان يوم الأحد 17 يوليو.
قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، يتأهل أبطال المجموعات إلى الدور ربع النهائي مباشرة، في حين يتأهل ثاني وثالث كل مجموعة للتصفيات المؤهلة لربع النهائي، جدول مواعيد مباريات منتخب لبنان في كأس آسيا لكرة السلة 2022 يبدأ الأربعاء 13 يوليو بمواجهة الفلبين، ثم الجمعة 15 يوليو بلقاء ضد نيوزيلندا، ويختتم المنتخب اللبناني لكرة السلة دور المجموعات بمباراة ضد الهند.
|جدول كأس آسيا لكرة السلة 2022
|المباراة
|الموعد
|الثلاثاء 12 يوليو 2022
|مباراة البحرين وتايبيه
|7 صباحًا
|مباراة الأردن وأستراليا
|11 صباحًا
|مباراة السعودية وإندونيسيا
|1.30 ظهرا
|مباراة الصين وكوريا
|4 مساء
|الأربعاء 13 يوليو 2022
|مباراة نيوزيلندا والهند
|7 صباحًا
|مباراة سوريا وإيران لكرة السلة
|11 صباحًا بتوقيت السعودية
|مباراة اليابان وكازاخستان
|1.30 بعد الظهر بتوقيت السعودية
|مباراة لبنان والفلبين
|4 مساء بتوقيت السعودية
|الخميس 14 يوليو 2022
|مباراة السعودية وأستراليا
|7 صباحًا بتوقيت السعودية
|مباراة كوريا الجنوبية وتايبيه
|11 صباحًا بتوقيت السعودية
|مباراة الأردن وإندونيسيا
|1.30 بعد الظهر بتوقيت السعودية
|مباراة البحرين والصين
|4 مساء بتوقيت السعودية
|الجمعة 15 يوليو 2022
|مباراة إيران وكازاخستان
|7 صباحًا بتوقيت السعودية
|مباراة الفلبين والهند
|11 صباحًا بتوقيت السعودية
|مباراة سوريا واليابان
|1.30 بعد الظهر بتوقيت السعودية
|مباراة لبنان ونيوزيلندا
|4 مساء بتوقيت السعودية
|السبت 16 يوليو 2022
|مباراة البحرين وكوريا الجنوبية
|7 صباحًا بتوقيت السعودية
|مباراة السعودية والأردن لكرة السلة
|11 صباحًا بتوقيت السعودية
|مباراة أستراليا وإندونيسيا
|1.30 بعد الظهر بتوقيت السعودية
|مباراة الصين وتايبيه
|4 مساء بتوقيت السعودية
|الأحد 17 يوليو 2022
|مباراة لبنان والهند لكرة السلة
|7 صباحًا بتوقيت السعودية
|مباراة سوريا وكازاخستان
|11 صباحًا بتوقيت السعودية
|مباراة إيران واليابان
|1.30 بعد الظهر بتوقيت السعودية
|مباراة الفلبين ونيوزيلندا
|4 مساء بتوقيت السعودية