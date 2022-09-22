جدول كأس آسيا لكرة الصالات 2022.. تعرف على مواعيد مباريات الكويت والسعودية

بواسطة محمود عطا الله
مباريات كأس آسيا للصالات 2022 بالكويت مباريات كأس آسيا للصالات 2022 بالكويت

تستضيف دولة الكويت بطولة كأس آسيا لكرة القدم للصالات خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 2022 بمشاركة 16 منتخبًا آسيويًا، حيث يُسعدنا أن نُقدم من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس آسيا لكرة الصالات 2022 ومواعيد مباريات الكويت والعراق وعمان والسعودية والبحرين وكل مواعيد تلك البطولة والتي تُقام على ملاعب مجمع صالات سعد العبدالله الرياضي بالكويت، النسخة الحالية من البطولة هي النسخة رقم 17، حامل اللقب منتخب إيران، يذكر أن منتخب إيران هو الأكثر فوزًا بلقب كأس آسيا للصالات بعدد 12 بطولة، في حين فاز منتخب اليابان بالبطولة من قبل ثلاث مرات.

جدول كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت

تنطلق مواعيد جدول مباريات كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022 في الكويت يوم 27 سبتمبر 2022، حيث سيكون عدد المباريات اليومية خلال دور المجموعات أربع مباريات، مباريات الكويت في كأس آسيا للصالات سوف تبدأ يوم 27 سبتمبر 2022 وستكون ضد عمان، يوم 29 سبتمبر مباراة الكويت وتايلاند، يوم 1 أكتوبر مباراة الكويت والعراق لكرة الصالات، مجموعات البطولة هي:
المجموعة الأولى: الكويت، العراق، تايلاند، عمان.
المجموعة الثانية: أوزبكستان، البحرين، طاجيكستان، تركمانستان.
المجموعة الثالثة: إيران، لبنان، تايبيه، إندونيسيا.
المجموعة الرابعة: اليابان، السعودية، كوريا الجنوبية، فيتنام.

مواعيد مباريات السعودية في كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022 بالكويت تبدأ يوم 28 سبتمبر 2022 ومباراة قوية ضد اليابان، يوم 30 سبتمبر ضد فيتنام، يوم 2 أكتوبر سوف تكون مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، مباريات منتخب عمان في آسيا لكرة الصالات بالكويت تبدأ يوم 27 سبتمبر ومباراة ضد الكويت، ثم يلتقي المنتخب العماني مع العراق يوم 29 سبتمبر، وفي الأول من أكتوبر مباراة عمان وتايلاند.

جدول كأس آسيا لكرة الصالات 2022 باللكويت
المباراة الموعد
الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
مباراة العراق وتايلاند 5 مساء بتوقيت العراق
مباراة الكويت وعمان 8 مساء بتوقيت الكويت
مباراة أوزبكستان وتركمانستان 11 صباحا
مباراة البحرين وإيران 2 عصرا بتوقيت البحرين
الأربعاء 28 سبتمبر 2022
مباراة السعودية واليابان 11 صباحا بتوقيت السعودية
مباراة فيتنام وكوريا 2 عصرا
مباراة إيران وإندونيسيا 5 مساء
مباراة لبنان وتايبيه 8 مساء
الخميس 29 سبتمبر 2022
مباراة البحرين وتركمانستان 11 صباحا بتوقيت البحرين
مباراة أوزبكستان وطاجيكستان 2 عصرا
مباراة عمان والعراق 5 مساء بتوقيت الكويت
مباراة الكويت وتايلاند 8 مساء بتوقيت الكويت
الجمعة 30 سبتمبر 2022
مباراة اليابان وكوريا 11 صباحا
مباراة السعودية وفيتنام 2 عصرا بتوقيت السعودية
مباراة لبنان وإندونيسيا 5 مساء
مباراة إيران وتايبيه 8 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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