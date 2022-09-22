جدول كأس آسيا لكرة الصالات 2022.. تعرف على مواعيد مباريات الكويت والسعودية

تستضيف دولة الكويت بطولة كأس آسيا لكرة القدم للصالات خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر 2022 بمشاركة 16 منتخبًا آسيويًا، حيث يُسعدنا أن نُقدم من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس آسيا لكرة الصالات 2022 ومواعيد مباريات الكويت والعراق وعمان والسعودية والبحرين وكل مواعيد تلك البطولة والتي تُقام على ملاعب مجمع صالات سعد العبدالله الرياضي بالكويت، النسخة الحالية من البطولة هي النسخة رقم 17، حامل اللقب منتخب إيران، يذكر أن منتخب إيران هو الأكثر فوزًا بلقب كأس آسيا للصالات بعدد 12 بطولة، في حين فاز منتخب اليابان بالبطولة من قبل ثلاث مرات.

جدول كأس آسيا لكرة الصالات 2022 في الكويت

تنطلق مواعيد جدول مباريات كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022 في الكويت يوم 27 سبتمبر 2022، حيث سيكون عدد المباريات اليومية خلال دور المجموعات أربع مباريات، مباريات الكويت في كأس آسيا للصالات سوف تبدأ يوم 27 سبتمبر 2022 وستكون ضد عمان، يوم 29 سبتمبر مباراة الكويت وتايلاند، يوم 1 أكتوبر مباراة الكويت والعراق لكرة الصالات، مجموعات البطولة هي:

المجموعة الأولى: الكويت، العراق، تايلاند، عمان.

المجموعة الثانية: أوزبكستان، البحرين، طاجيكستان، تركمانستان.

المجموعة الثالثة: إيران، لبنان، تايبيه، إندونيسيا.

المجموعة الرابعة: اليابان، السعودية، كوريا الجنوبية، فيتنام.

مواعيد مباريات السعودية في كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022 بالكويت تبدأ يوم 28 سبتمبر 2022 ومباراة قوية ضد اليابان، يوم 30 سبتمبر ضد فيتنام، يوم 2 أكتوبر سوف تكون مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، مباريات منتخب عمان في آسيا لكرة الصالات بالكويت تبدأ يوم 27 سبتمبر ومباراة ضد الكويت، ثم يلتقي المنتخب العماني مع العراق يوم 29 سبتمبر، وفي الأول من أكتوبر مباراة عمان وتايلاند.