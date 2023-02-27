جدول كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة.. مواعيد مباريات العراق وسوريا وعمان والسعودية وقطر

بواسطة محمود عطا الله
جدول كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة جدول كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة

تستضيف دولة أوزبكستان، النسخة رقم 41 من كأس آسيا للمنتخبات تحت 20 سنة، خلال الفترة من 1 حتى 18 مارس 2023، بمشاركة 16 منتخبًا شابًا منهم ستة منتخبات عربية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة، ومواعيد مباريات منتخبات العراق للشباب وسوريا تحت 20 سنة وعمان والسعودية وقطر والأردن، يذكر أن منتخب السعودية هو حامل لقب البطولة والفائز في النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2018.

جدول كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة

تنطلق مواعيد جدول مباريات كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة من يوم 1 مارس، وبداية دور المجموعات، في اليوم الأول يبدأ جدول مباريات المنتخب العراقي للشباب بمقابلة مع إندونيسيا، لعبة العراق وأوزبكستان تحت 20 سنة هي ثاني مواجهات الأخضر والأهم أمام مستضيف البطولة وستكون يوم السبت 4 مارس، ومباراة منتخب العراق الثالثة ستكون ضد سوريا يوم الثلاثاء 7 مارس.

جدول مواعيد مباريات منتخب عمان في كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة تبدأ يوم الخميس 2 مارس ومباراة قوية ضد كوريا الجنوبية في افتتاحية المجموعة الثالثة، مباراة عمان وطاجيكستان هي الثانية يوم الأحد 5 مارس، قبل أن يختتم الأحمر الشاب مبارياته في دور المجموعات مع منتخب الأردن، منتخب قطر للشباب يشارك في البطولة ضمن المجموعة الثانية القوية، مجموعات كأس آسيا للشباب هي:
المجموعة الأولى: أوزبكستان، العراق، سوريا، إندونيسيا.
المجموعة الثانية: قطر، إيران، أستراليا، فيتنام.
المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، عمان، الأردن، طاجيكستان.
المجموعة الرابعة: السعودية، اليابان، الصين، قيرغيزستان.

جدول كأس آسيا للشباب 2023 تحت 23 سنة
المباراة الموعد
يوم الأربعاء 1 مارس 2023
مباراة أستراليا وفيتنام 1 ظهرا بتوقيت السعودية
لعبة العراق وإندونيسيا للشباب 3 مساء بتوقيت العراق
مباراة سوريا وأوزبكستان للشباب 5 مساء بتوقيت سوريا
مباراة قطر وإيران تحت 20 5 مساء بتوقيت قطر
يوم الخميس 2 مارس 2023
مباراة عمان وكوريا الجنوبية للشباب 2 بعد الظهر بتوقيت مسقط
مباراة الأردن وطاجيكستان 3 مساء بتوقيت السعودية
يوم الجمعة 3 مارس 2023
مباراة اليابان والصين 1 بعد الظهر
مباراة السعودية وقيرغيزستان للشباب 3 مساء بتوقيت السعودية
يوم السبت 4 مارس 2023
مباراة إيران وأستراليا 1 بعد الظهر
مباراة سوريا وإندونيسيا 3 مساء بتوقيت سوريا
مباراة العراق وأوزبكستان 5 مساء بتوقيت العراق
مباراة قطر وفيتنام 5 مساء بتوقيت قطر
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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