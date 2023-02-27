جدول كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة.. مواعيد مباريات العراق وسوريا وعمان والسعودية وقطر

تستضيف دولة أوزبكستان، النسخة رقم 41 من كأس آسيا للمنتخبات تحت 20 سنة، خلال الفترة من 1 حتى 18 مارس 2023، بمشاركة 16 منتخبًا شابًا منهم ستة منتخبات عربية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة، ومواعيد مباريات منتخبات العراق للشباب وسوريا تحت 20 سنة وعمان والسعودية وقطر والأردن، يذكر أن منتخب السعودية هو حامل لقب البطولة والفائز في النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2018.

جدول كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة

تنطلق مواعيد جدول مباريات كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة من يوم 1 مارس، وبداية دور المجموعات، في اليوم الأول يبدأ جدول مباريات المنتخب العراقي للشباب بمقابلة مع إندونيسيا، لعبة العراق وأوزبكستان تحت 20 سنة هي ثاني مواجهات الأخضر والأهم أمام مستضيف البطولة وستكون يوم السبت 4 مارس، ومباراة منتخب العراق الثالثة ستكون ضد سوريا يوم الثلاثاء 7 مارس.

جدول مواعيد مباريات منتخب عمان في كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة تبدأ يوم الخميس 2 مارس ومباراة قوية ضد كوريا الجنوبية في افتتاحية المجموعة الثالثة، مباراة عمان وطاجيكستان هي الثانية يوم الأحد 5 مارس، قبل أن يختتم الأحمر الشاب مبارياته في دور المجموعات مع منتخب الأردن، منتخب قطر للشباب يشارك في البطولة ضمن المجموعة الثانية القوية، مجموعات كأس آسيا للشباب هي:

المجموعة الأولى: أوزبكستان، العراق، سوريا، إندونيسيا.

المجموعة الثانية: قطر، إيران، أستراليا، فيتنام.

المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية، عمان، الأردن، طاجيكستان.

المجموعة الرابعة: السعودية، اليابان، الصين، قيرغيزستان.