جدول كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة.. مواعيد مباريات السعودية وقطر والعراق والأردن
تستضيف أوزبكستان بطولة كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة خلال الفترة من 1 حتى 18 مارس 2023 بمشاركة 16 منتخبًا، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات السعودية وقطر والأردن والعراق وسوريا وعمان في جدول كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة، وقد بدأت البطولة رسميًا بمباريات دور المجموعات، حيث قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، يتأهل للدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.
جدول كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة
مواعيد مباريات السعودية في جدول كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة تبدأ يوم الجمعة 3 مارس 2023 ومباراة هامة في المجموعة الرابعة ضد قيرغيزستان، يذكر أن منتخب السعودية تحت 20 سنة هو حامل اللقب، ويلعب البطولة ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم أيضًا الصين واليابان، منتخب العراق للشباب يلعب ثاني مبارياته يوم السبت 4 مارس ضد أوزبكستان، وقد فاز الأخضر العراقي في الجولة الأولى على إندنيسيا بهدفين دون رد، منتخب قطر للشباب يلعب ثاني مبارياته في البطولة يوم السبت أيضًا وستكون ضد فيتنام.
|جدول كأس آسيا للشباب 2023 تحت 23 سنة
|المباراة
|الموعد
|يوم الجمعة 3 مارس 2023
|مباراة اليابان والصين
|1 بعد الظهر
|مباراة السعودية وقيرغيزستان للشباب
|3 مساء بتوقيت السعودية
|يوم السبت 4 مارس 2023
|مباراة إيران وأستراليا
|1 بعد الظهر
|مباراة سوريا وإندونيسيا
|3 مساء بتوقيت سوريا
|مباراة العراق وأوزبكستان
|5 مساء بتوقيت العراق
|مباراة قطر وفيتنام
|5 مساء بتوقيت قطر
|يوم الأحد 5 مارس 2023
|مباراة الأردن وكوريا الجنوبية
|1 بعد الظهر بتوقيت الأردن
|مباراة عمان وطاجيكستان
|4 مساء بتوقيت مسقط
|يوم الإثنين 6 مارس 2023
|مباراة اليابان وقيرغيزستان
|1 بعد الظهر بتوقيت السعودية
|مباراة السعودية والصين
|3 مساء بتوقيت الرياض
|الثلاثاء 7 مارس 2023
|مباراة قطر وأستراليا
|1 بعد الظهر بتوقيت قطر
|مباراة إيران وفيتنام
|1 بعد الظهر بتوقيت السعودية
|مباراة العراق وسوريا
|5 مساء بتوقيت العراق
|مباراة أوزبكستان وإندونيسيا
|5 مساء بتوقيت العراق
|الأربعاء 8 مارس 2023
|مباراة كوريا وطاجيكستان
|الساعة 4 مساء بتوقيت مسقط
|مباراة عمان والأردن
|الساعة 4 مساء بتوقيت مسقط
|الخميس 9 مارس 2023
|مباراة السعودية واليابان
|3 مساء بتوقيت الرياض
|مباراة الصين وقيرغيزستان
|3 مساء بتوقيت الرياض