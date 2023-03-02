جدول كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة.. مواعيد مباريات السعودية وقطر والعراق والأردن

تستضيف أوزبكستان بطولة كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة خلال الفترة من 1 حتى 18 مارس 2023 بمشاركة 16 منتخبًا، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات السعودية وقطر والأردن والعراق وسوريا وعمان في جدول كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة، وقد بدأت البطولة رسميًا بمباريات دور المجموعات، حيث قسمت القرعة المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، يتأهل للدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.

جدول كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة

مواعيد مباريات السعودية في جدول كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة تبدأ يوم الجمعة 3 مارس 2023 ومباراة هامة في المجموعة الرابعة ضد قيرغيزستان، يذكر أن منتخب السعودية تحت 20 سنة هو حامل اللقب، ويلعب البطولة ضمن المجموعة الرابعة والتي تضم أيضًا الصين واليابان، منتخب العراق للشباب يلعب ثاني مبارياته يوم السبت 4 مارس ضد أوزبكستان، وقد فاز الأخضر العراقي في الجولة الأولى على إندنيسيا بهدفين دون رد، منتخب قطر للشباب يلعب ثاني مبارياته في البطولة يوم السبت أيضًا وستكون ضد فيتنام.