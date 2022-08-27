جدول كأس آسيا للكريكيت 2022.. مواعيد مباريات باكستان والهند وباقي المنتخبات المشاركة

تستضيف دولة الإمارات بطولة كأس آسيا للكريكيت 2022 خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 11 سبتمبر 2022 بمدينة دبي، كما تستضيف الشارقة بعض مباريات البطولة، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس آسيا للكريكيت 2022 بمشاركة باكستان والهند وبنجلاديش وأفغانستان وهونج كونج وسريلانكا، قسمت القرعة المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: هونج كونج، الهند، باكستان.

المجموعة الثانية: أفغانستان، بنجلاديش، سريلانكا.

جدول كأس آسيا للكريكيت 2022 بدبي

افتتاحية جدول مواعيد مباريات كأس آسيا للكريكيت 2022 ستكون اليوم السبت 27 أغسطس 2022 ومباراة أفغانستان وسريلانكا في افتتاحية المجموعة الثانية، مباراة باكستان والهند في قمة آسيا للكريكيت ستكون يوم 28 أغسطس 2022، يذكر أن المرحلة الثانية من بطولة آسيا للكريكيت ستكون مجموعة تضم بطل ووصيف كل مجموعة، وفي النهاية يلتقي بطل ووصيف تلك المجموعة على لقب البطولة والكأس.