جدول كأس آسيا 2022 لكرة اليد.. تعرف على مواعيد مباريات الكويت والسعودية وقطر والعراق

تستضيف مدينة الدمام السعودية بطولة كأس أمم آسيا 2022 لكرة اليد خلال الفترة من الثلاثاء 18 يناير حتى يوم 31 يناير 2021 بمشاركة 16 منتخبًا آسيويا، حيث نُقدممن خلال هذا التقرير جدول كأس آسيا 2022 لكرة اليد ومواعيد مباريات الكويت والسعودية وقطر والإمارات وعمان والبحرين والعراق وباقي المنتخبات المشاركة، بطولة آسيا لمنتخبات Hand Ball مؤهلة إلى كأس العالم 2023 التي تُقام في بولندا والسويد، مجموعات البطولة هي:

المجموعة الأولى: الكويت، كوريا الجنوبية، الأردن، سنغافورة.

المجموعة الثانية: السعودية، إيران، أستراليا، الهند.

المجموعة الثالثة: قطر، العراق، الإمارات، عمان.

المجموعة الرابعة: البحرين، هونج كونج، أوزبكستان، فيتنام.

جدول مباريات الكويت في كأس آسيا 2022 لكرة اليد

تنطلق مواعيد مباريات منتخب الكويت لكرة اليد يوم 18 يناير 2022 ومباراة الأزرق ضد منتخب الأردن، وتبدا في الثانية عصرا بتوقيت الكويت، في ثاني أيام البطولة يلتقي منتخب الكويت لكرة اليد مع سنغافورة عند الساعة 12 من ظهر يوم الأربعاء 19 يناير، يوم الخميس 20 يناير سنكون على موعد مباراة الكويت وكوريا الجنوبية لكرة اليد على قمة المجموعة الأولى وتبدأ عند الساعة 6 مساء بتوقيت الكويت.

جدول كأس آسيا 2022 لكرة اليد

دور المجموعات في جدول مباريات كأس آسيا 2022 لكرة اليد يقام على ثلاثة ايام 18 و 19 و 20 الثلاثاء والأربعاء والخميس يناير 2022، ويوم الجمعة 21 يناير سوف يكون يوم راحة، على ان تبدأ بعد ذلك مباريات خروج المغلوب للفرق المتاهلة للدور الثاني من تلك البطولة الهامة، منتخب السعودية لكرة اليد يبدأ مشواره في كأس آسيا بمواجهة الهند، منتخب قطر لكاة اليد ستكون البداية بمباراة ضد عمان.