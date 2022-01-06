جدول كأس أمم إفريقيا 2022.. مواعيد مباريات مصر والمغرب وتونس والجزائر والسودان

تنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 في الكاميرون من يوم 9 يناير حتى 6 فبراير 2022 بمشاركة 24 منتخبا إفريقيًا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول كأس أمم إفريقيا 2022 ومواعيد مباريات مصر والمغرب وتونس والجزائر والسودان بتوقيت السعودية والكويت والإمارات، وبتوقيت فرنسا وألمانيا، وبتوقيت أمريكا وأستراليا وكندا، تضم البطولة 6 مجموعات، جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، الرأس الأخضر.

المجموعة الثانية: السنغال، زيمبابوي، غينيا، مالاوي.

المجموعة الثالثة: اللمغرب، غانا، جزر القمر، الجابون.

المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو.

المجموعة الخامسة: الجزائر، كوت ديفوار، سيراليون، غينيا الاستوائية.

المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا، جامبيا.

جدول كأس أمم إفريقيا 2022 ومواعيد مباريات مصر والمغرب وتونس والجزائر والسودان

تبدأ مواعيد مباريات جدول كأس أمم إفريقيا يوم 9 يناير 2022 ومباراتين في المجموعة الأولى، حيث يلتقي في المباراة الافتتاحية منتخب الكاميرون مع بوركينا فاسو، وتليها مباراة إثيوبيا مع الرأس الأخضر، جدول مباريات المغرب في كأس إفريقيا يبدأ يوم الإثنين 10 يناير 2022 ومباراة المغرب وغانا والتي تبدأ عند الساعة 5 مساء بتوقيت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

جدول مباريات مصر في بطولة أمم إفريقيا 2022 يبدأ يوم الثلاثاء 11 يناير ومباراة مصر ونيجيريا والتي تبدأ في 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت الكويت والسعودية، 8 مساء بتوقيت الإمارات، وفي نفس اليوم تُقام مباراة السودان وغينيا بيساو وتبدأ عند 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت، 11 مساء بتوقيت الإمارات، وفي نفس اليوم 11 يناير 2022 موعدنا مع مباراة الجزائر وسيراليون حيث يفتتح الأخضر حامل اللقب مبارياته في البطولة الإفريقية، وتبدا المباراة عند الساعة الساعة 2 مساء بتوقيت الجزائر، 2 مساء بتوقيت فرنسا، مباراة تونس ومالي في الجولة الأولى ستكون يوم الأربعاء 12 يناير 2022 وتبدأ عند الساعة 2 عصرا بتوقيت توتس، 2 عصرا بتوقيت فرنسا وألمانيا وإيطاليا، 1 ظهرا بتوقيت إنجلترا، 8 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا، 9 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.