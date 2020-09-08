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جدول كأس أمير الكويت 2020 دور 8 – مواعيد مباريات العربي والقادسية والكويت وكاظمة والسالمية

بواسطة محمود عطا الله
جدول كأس أمير الكويت 2020 دور 8 جدول كأس أمير الكويت 2020 دور 8

ننشر جدول مباريات كأس الأمير الكويتي 2020 ومواعيد مباريات دور ربع النهائي ثم نصف النهائي من البطولة الغالية والتي يتابعها الملايين، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات العربي والقادسية والكويت وكاظمة والسالمية في كأس الأمير، كما سوف نتابع نتائج مباريات الأدوار النهائية، يتواجد في البطولة نادي الكويت بطل الدوري وحامل لقب كأس الأمير والفائز بالبطولة 14 مرة، كما يتواجد الفريق الأكثر فوزًا بالبطولة بعدد 16 مرة وهو نادي القادسية.

جدول كأس أمير الكويت 2020

تبدأ مباريات دور 8 من جدول كأس الأمير الكويتي 2020 يوم الثلاثاء الثامن من شهر سبتمبر 2020، حيث تقام في هذا اليوم مباراتين، حيث يلتقي القادسية مع كاظمة، وفي المباراة الثانية يلتقي الكويت مع السالمية، ويوم الأربعاء يلتقي الجهراء مع اليرموك، والعربي مع برقان.

جدول كأس الأمير الكويتي 2020 دور الثمانية
الموعد المباراة الموعد بتوقيت الكويت المكان
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 مباراة القادسية وكاظمة 6.30 مساء ملعب الكويت
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 مباراة الكويت والسالمية 9.00 مساء السلام والصداقة
الأربعاء 9 سبتمبر 2020 مباراة الجهراء واليرموك 6.30 مساء صباح السالم
الأربعاء 9 سبتمبر 2020 مباراة العربي وبرقان 9.00 مساء علي صباح السالم
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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