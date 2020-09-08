جدول كأس أمير الكويت 2020 دور 8 – مواعيد مباريات العربي والقادسية والكويت وكاظمة والسالمية

ننشر جدول مباريات كأس الأمير الكويتي 2020 ومواعيد مباريات دور ربع النهائي ثم نصف النهائي من البطولة الغالية والتي يتابعها الملايين، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير مواعيد مباريات العربي والقادسية والكويت وكاظمة والسالمية في كأس الأمير، كما سوف نتابع نتائج مباريات الأدوار النهائية، يتواجد في البطولة نادي الكويت بطل الدوري وحامل لقب كأس الأمير والفائز بالبطولة 14 مرة، كما يتواجد الفريق الأكثر فوزًا بالبطولة بعدد 16 مرة وهو نادي القادسية.

جدول كأس أمير الكويت 2020

تبدأ مباريات دور 8 من جدول كأس الأمير الكويتي 2020 يوم الثلاثاء الثامن من شهر سبتمبر 2020، حيث تقام في هذا اليوم مباراتين، حيث يلتقي القادسية مع كاظمة، وفي المباراة الثانية يلتقي الكويت مع السالمية، ويوم الأربعاء يلتقي الجهراء مع اليرموك، والعربي مع برقان.