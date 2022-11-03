جدول كأس أمير الكويت 2023.. تعرف على مواعيد مباريات القادسية والعربي وكاظمة

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، عن جدول مواعيد مباريات كأس الأمير الكويتي 2023، تلك البطولة التي تبدأ في شهر يناير القادم من دور الستة عشر، كأس حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، هي الكأس والمسابقة الأغلى في لعبة كرة القدم بالدولة، بطل تلك البطولة في نسخته الماضية هو نادي كاظمة، في حين النادي الأكثر فوزًا بلقب كأس أمير الكويت هو نادي القادسية ومعه النادي العربي وكل فريق فاز بالبطولة 16 مرة.

جدول كأس أمير الكويت 2023

تنطلق بطولة ومواعيد جدول مباريات كأس أمير الكويت 2023 من دور الستة عشر، حيث تُقام مباريات هذا الدور على ثلاثة أيام وهي 23 و24 و25 يناير 2023، جدول مباريات القادسية في كأس أمير دولة الكويت 2023 يبدأ بمواجهة الساحل يوم 25 يناير القادم، الفائز من تلك المباراة يلتقي مع الفائز من مباراة خيطان والفحيحيل.

جدول مباريات العربي في كأس أمير الكويت 2023 يبدأ يوم 23 يناير القادم بمقابلة ضد نادي اليرموك، الفائز من تلك المباراة (العربي أو اليرموك) يلتقي في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة الجهراء والنصر، حامل اللقب كاظمة لن يشارك في الدور الأول، ويبدأ مشواره من ربع النهائي، نادي الكويت سوف يلتقي في ثمن نهائي كأس الأمير مع التضامن.

جدول مباريات كأس أمير الكويت 2022:

دور 16:

مباراة 1: مباراة الصليبخات وبرقان.

مباراة 2: مباراة النصر والجهراء.

مباراة 3: مباراة العربي واليرموك.

مباراة 4: مباراة الكويت والتضامن.

مباراة 5: مباراة الشباب والسالمية.

مباراة 6: مباراة خيطان والفحيحيل.

مباراة 7: مباراة القادسية والساحل.

دور ربع النهائي:

مباراة 8: كاظمة مع الفائز من مباراة 1.

مباراة 9: الفائز من مباراة 2 مع الفائز من مباراة 3.

مبارارة 10: الفائز من مباراة 4 مع الفائز من مباراة 5.

مباراة 11: الفائز من مباراة 6 مع الفائز من 7.

قبل نهائي كأس الأمير:

مباراة 12: الفائز من مباراة 8 مع الفائز من 9.

مباراة 13: الفائز من مباراة 10 مع الفائز من 11.