جدول كأس إفريقيا لكرة اليد 2022.. تعرف على مواعيد مباريات مصر وتونس والجزائر والمغرب

شهدت الصالة الرئيسية المغطاة في استاد القاهرة حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد 2022 في نسختها رقم 25 والتي تُقام بمصر خلال الفترة من 11 حتى 18 يوليو 2022 الجاري، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس إفريقيا لكرة اليد 2022 ومواعيد مباريات مصر وتونس والمغرب والجزائر وباقي الفرق المشاركة والتي يبلغ عددها 13 منتخبًا إفريقيًا، من الجدير بالذكر، أن بطل ووصيف تلك البطولة سوف يتأهلان إلى بطولة كأس العالم.

جدول كأس إفريقيا لكرة اليد 2022 بمصر

تنطلق مواعيد مباريات مصر في كأس إفريقيا لكرة اليد في اليوم الافتتاحي 11 يوليو 2022 ومباراة ضد منتخب الكاميرون ضمن المجموعة الأولى، والمباراة الثانية للمنتخب المصري تُقام الأربعاء 13 يوليو ضد المغرب، ويبدأ منتخب المغرب لكرة اليد مبارياته الثلاثاء 12 يوليو بمواجهة الكاميرون، تذيع مباريات البطولة قنوات أون تايم سبورت المصرية.

مواعيد مباريات تونس في جدول كأس إفريقيا لكرة اليد 2022 بمصر تبدأ الإثنين 11 يوليو ولقاء نيجيريا، المباراة الثانية للمنتخب التونسي ستكون ضد الرأس الأخضر الأربعاء 13 يوليو، منتخب الجزائر لكرة اليد يبدأ مشواره في بطولة إفريقيا الثلاثاء 12 يوليو ومباراة ضد غينيا ضمن المجموعة الثانية، ويختتم الأخضر الجزائري مباريات المجموعات بلقاء الجابون يوم الأربعاء.

ترتيب مجموعات كأس إفريقيا لكرة اليد 2022:

المجموعة الأولى:

1- مصر

2- المغرب

3- الكاميرون

المجموعة الثانية

1- غينيا 2 نقطة.

2- الجزائر

3- الجابون 0 نقطة.

المجموعة الثالثة:

1- تونس 2 نقطة.

2- الرأس الأخضر

3- نيجيريا 0 نقطة.

المجموعة الرابعة:

1- أنجولا 2 نقطة

2- الكونغو 2 نقطة.

3- السنغال 0 نقطة.

4- زامبيا 0 نقطة.