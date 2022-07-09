جدول كأس إفريقيا لكرة اليد 2022.. مواعيد مباريات مصر وتونس والجزائر والمغرب

تستضيف جمهورية مصر العربية، بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 لكرة اليد في نسختها رقم 25 والتي تنطلق يوم 11 يوليو الجاري بمشاركة 13 منتخبًا إفريقيًا، هذا ونُقدم لكم جدول كأس إفريقيا 2022 بمصر، ومواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد في البطولة، كما نُقدم لكم مواعيد مباريات تونس والجزائر والمغرب، حامل لقب تلك البطولة هو منتخب مصر، في حين أن المنتخب الأكثر فوزًا بها هو منتخب تونس، بطل ووصيف بطولة إفريقيا لكرة اليد 2022 يتأهلا رسميًا لكأس العالم القادمة.

جدول كأس إفريقيا لكرة اليد 2022 بمصر

تنطلق مواعيد مباريات مصر في جدول كأس إفريقيا لكرة اليد 2022 يوم 11 يوليو ومباراة ضد الكاميرون في المجموعة الأولى، وفي نفس اليوم تنطلق مباريات منتخب تونس في البطولة الإفريقية لكرة اليد بمواجهة نيجيريا، يذكر أن القرعة قسمت المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات وهي:

المجموعة الأولى: مصر – المغرب – الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر – غينيا – الجابون.

المجموعة الثالثة: تونس – نيجيريا – الرأس الأخضر.

المجموعة الرابعة: جمهورية الكونغو – السنغال – أنجولا – زامبيا.

مواعيد مباريات الجزائر في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد تبدأ يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022 ومباراة هامة ضد غينيا، وفي نفس اليوم يبدأ منتخب المغرب لكرة اليد مبارياته في البطولة بمواجهة الكاميرون، القنوات الناقلة لكأس إفريقيا لكرة اليد 2022 هي قناة فضائية مفتوحة وهي قناة أون سبورت المصرية.