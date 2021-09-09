جدول كأس الأمير الكويتي 2021.. مباريات القادسية والكويت والعربي والجهراء والسالمية

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات كأس الأمير الكويتي 2021

ينطلق الموسم الكروي 2022/2021 في دولة الكويت اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 مع أفضل بداية والكأس الغالية كأس أمير الكويت 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس الأمير الكويتي 2021 والقنوات الناقلة لمباريات البطولة، هذا وتبدأ مباريات بطولة كأس صاحب السمو الأمير نواف الصباح بالدور التمهيدي (دور 16)، حيث تُلعب مباريات البطولة بخروج الفريق المغلوب.

جدول مباريات كأس الأمير الكويتي 2021

نادي العربي لن يشارك في الدور التمهيدي بوصفه حامل اللقب، وسوف يلعب مباشرة في الدور ربع النهائي، تذيع مباريات البطولة قناة الكويت الرياضية، مباراة الصليبخات وبرقان سوف تكون افتتاحية جدول مباريات كأس الأمير الكويتي 2021 وتقام اليوم الجمعة، وفي نفس اليوم يلتقي الجهراء مع الشباب، مباراة القادسية والتضامن تُقام يوم السبت، مباراة الكويت والساحل تُقام الأحد، ومباراة السالمية وكاظمة في الكأس تُقام الإثنين.

جدول مباريات كأس الأمير الكويتي 2021
االمباراة الموعد بتوقيت الكويت الملعب
الجمعة 10 سبتمبر 2021
مباراة الصليبخات وبرقان 5.20 مساء ملعب عبدالله الخليفة
مباراة الجهراء والشباب 8.00 مساء ملعب علي الصباح
السبت 11 سبتمبر 2021
مباراة خيطان والفحيحيل 5.20 مساء ملعب الشباب
مباراة القادسية والتضامن 8.00 مساء ملعب ثامر
الأحد 12 سبتمبر 2021
مباراة الكويت والساحل 6.30 مساء ملعب الصداقة
الإثنين 13 سبتمبر 2021
مباراة اليرموك والنصر 5.20 مساء ملعب ناصر العصيمي
مباراة السالمية وكاظمة 8.00 مساء استاد صباح السالم
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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