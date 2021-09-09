جدول كأس الأمير الكويتي 2021.. مباريات القادسية والكويت والعربي والجهراء والسالمية

ينطلق الموسم الكروي 2022/2021 في دولة الكويت اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 مع أفضل بداية والكأس الغالية كأس أمير الكويت 2021، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس الأمير الكويتي 2021 والقنوات الناقلة لمباريات البطولة، هذا وتبدأ مباريات بطولة كأس صاحب السمو الأمير نواف الصباح بالدور التمهيدي (دور 16)، حيث تُلعب مباريات البطولة بخروج الفريق المغلوب.

جدول مباريات كأس الأمير الكويتي 2021

نادي العربي لن يشارك في الدور التمهيدي بوصفه حامل اللقب، وسوف يلعب مباشرة في الدور ربع النهائي، تذيع مباريات البطولة قناة الكويت الرياضية، مباراة الصليبخات وبرقان سوف تكون افتتاحية جدول مباريات كأس الأمير الكويتي 2021 وتقام اليوم الجمعة، وفي نفس اليوم يلتقي الجهراء مع الشباب، مباراة القادسية والتضامن تُقام يوم السبت، مباراة الكويت والساحل تُقام الأحد، ومباراة السالمية وكاظمة في الكأس تُقام الإثنين.