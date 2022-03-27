جدول كأس الأمير الكويتي 2022.. تعرف على مواعيد مباريات القادسية والعربي وكاظمة والسالمية

تنطلق بطولة كأس أمير دولة الكويت مع بداية شهر أبريل 2022 مع مباريات الدور التمهيدي على أن تتأهل الأندية الفائزة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول كأس الأمير الكويتي 2022 ومواعيد مباريات الكويت والقادسية والعربي والسالمية وباقي الأندية المشاركة في البطولة وتلك الكأس الأغلى بين مسابقات كرة القدم في الكويت، تلك البطولة التي تحمل لقب كأس حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

جدول كأس الأمير الكويتي 2022

تنطلق مواعيد جدول مباريات كأس الأمير الكويتي يوم الجمعة 1 أبريل 2022 مع مباراة خيطان واليرموك في الدور التمهيدي من البطولة وهو دور 16، على أن يلتقي الشباب مع التضامن يوم الأحد 3 أبريل، وفي نفس هذا اليوم يتقابل نادي برقان مع الفحيحيل على ملعب عبدالله الخليفة الصباح، هذا ويذكر أن حامل لقب البطولة هو نادي الكويت.

موعد مباراة القادسية القادمة في جدول كأس أمير الكويت سوف تكون يوم الإثنين 4 أبريل 2022 ضد نادي كاظمة على ملعب ثامر ومواجهة قوية من أقوى مواجهات هذا الدور، في نفس هذا اليوم يلتقي نادي السالمية مع الساحل، مباراة العربي القادمة في كأس الأمير ستكون يوم الثلاثاء 5 أبريل ضد نادي الصليبخات، في نفس هذا اليوم يلتقي نادي الجهراء مع النصر، نادي الكويت بوصفه بطل النسخة الماضية سوف يبدأ مشواره في الكأس الغالية من الدور ربع النهائي عندما يلاقي الفائز من مباراة القادسية وكاظمة.