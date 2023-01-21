جدول كأس الأمير الكويتي 2023.. تعرف على مواعيد مباريات القادسية والعربي والسالمية

تنطلق بطولة أغلى الكؤوس بالكويت من يوم الأحد 22 يناير 2023 بمباريات الدور ثمن النهائي والذي يستمر حتى يوم الثلاثاء 24 يناير، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول كأس الأمير الكويتي 2023 ومواعيد مباريات القادسية والعربي والكويت والسالمية وباقي الفرق، يذكر أن حامل اللقب هو نادي كاظمة، وأن الفريق الأكثر فوزًا بكأس الأمير نواف الأحمد الصباح هو نادي القادسية يقاسمه تلك الصدارة النادي العربي وكل فريق تُوج باللقب 16 مرة.

جدول مباريات كأس الأمير الكويتي 2023

كما ذكرنا، تُقام مواعيد جدول مباريات الدور الأول من كأس الأمير الكويتي 2023 على مدار ثلاثة أيام، مباراتي يوم الأحد 22 يناير، ثلاث مباريات يوم الإثنين، مباراتين يوم الثلاثاء، المباراة الافتتاحية ستكون بين الصليبيخات وبرقان، مباراة العربي في كأس الأمير ستكون ثاني مباريات يوم الأحد ضد اليرموك.

موعد مباراة القادسية القادمة في كأس الأمير 2023 ستكون ضد الساحل في الدور الأول يوم الثلاثاء 24 يناير، نادي الكويت يبدأ مشواره يوم الإثنين ضد التضامن، وفي نفس هذا اليوم يلتقي السالمية مع الشباب، من الجدير بالذكر أن حامل اللقب لن يشارك في الدور الأول، ويبدأ البطولة من الدور ربع النهائي.