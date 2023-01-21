جدول كأس الأمير الكويتي 2023.. تعرف على مواعيد مباريات القادسية والعربي والسالمية

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات كأس الأمير الكويتي 2023 جدول مباريات كأس الأمير الكويتي 2023

تنطلق بطولة أغلى الكؤوس بالكويت من يوم الأحد 22 يناير 2023 بمباريات الدور ثمن النهائي والذي يستمر حتى يوم الثلاثاء 24 يناير، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول كأس الأمير الكويتي 2023 ومواعيد مباريات القادسية والعربي والكويت والسالمية وباقي الفرق، يذكر أن حامل اللقب هو نادي كاظمة، وأن الفريق الأكثر فوزًا بكأس الأمير نواف الأحمد الصباح هو نادي القادسية يقاسمه تلك الصدارة النادي العربي وكل فريق تُوج باللقب 16 مرة.

جدول مباريات كأس الأمير الكويتي 2023

كما ذكرنا، تُقام مواعيد جدول مباريات الدور الأول من كأس الأمير الكويتي 2023 على مدار ثلاثة أيام، مباراتي يوم الأحد 22 يناير، ثلاث مباريات يوم الإثنين، مباراتين يوم الثلاثاء، المباراة الافتتاحية ستكون بين الصليبيخات وبرقان، مباراة العربي في كأس الأمير ستكون ثاني مباريات يوم الأحد ضد اليرموك.

موعد مباراة القادسية القادمة في كأس الأمير 2023 ستكون ضد الساحل في الدور الأول يوم الثلاثاء 24 يناير، نادي الكويت يبدأ مشواره يوم الإثنين ضد التضامن، وفي نفس هذا اليوم يلتقي السالمية مع الشباب، من الجدير بالذكر أن حامل اللقب لن يشارك في الدور الأول، ويبدأ البطولة من الدور ربع النهائي.

جدول مباريات كأس الأمير الكويتي 2023
المباراة الموعد
الأحد 22 يناير 2023
مباراة الصليبيخات وبرقان 4.30 مساء
مباراة العربي واليرموك 8 مساء
الإثنين 23 يناير 2023
مباراة الكويت والتضامن 4.30 مساء
مباراة النصر والجهراء 4.30 مساء
مباراة السالمية والشباب 8.15 مساء
الثلاثاء 24 يناير 2023
مباراة خيطان والفحيحيل 4.30 مساء
مباراة القادسية والساحل 8 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

نتائج مباريات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم السبت لفردي الرجال 2023.. آندي…

أخبار الرياضة

جدول بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2023 ونتائج مباريات فردي الرجال