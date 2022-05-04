جدول كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد 2022.. تعرف على المواعيد والنتائج والأندية المتأهلة لدور 8

بواسطة محمود عطا الله
جدول كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد 2022 جدول كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد 2022

انطلقت بطولة كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد في ثالث أيام عيد الفطر السعيد بمباريات دور الستة عشر من تلك البطولة والتي تعتبر واحدة من أقوى بطولات كرة اليد على مستوى الأندية في منطقة الخليج العربي، هذا ونستعرض معكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد 2022 ومباريات الكويت والقادسية والعربي وبرقان والجهراء والسالمية وكاظمة وباقي الأندية، بداية من الدور ثمن النهائي، ثم الأدوار القادمة ربع ونصف النهائي ثم نهائي الكأس.

1 جدول كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد 2022
2 الأندية المتأهلة لدور 8 كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد 2022

جدول كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد 2022

تُقام مواعيد مباريات جدول دور 16 من كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد 2022 على يومين الأربعاء والخميس 4 و 5 مايو 2022 بواقع أربع مباريات في اليوم، في اليوم الأول من الدور ثمن النهائي التقى الكويت مع التضامن وفاز الكويت، لينتظر الفائز من لقاء القادسية والنصر، ويوم الأربعاء يلتقي القادسية والنصر كما يلتقي خيطان مع الفحيحيل والقرين مع الشباب.

الأندية المتأهلة لدور 8 كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد 2022

كان الكويت أول الفريق المتأهلة لدور الثمانية من كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد بعد الفوز على التضامن بنتيجة 35-22، نادي القادسية يفوز على النصر 37-23، نادي القرين يفوز على الشباب 39-21، نادي الفحيحيل يفوز على خيطان 32-22.

جدول كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد 2022
الدور ثمن النهائي (دور 16)
الأربعاء 4 مايو 2022
مباراة الكويت والتضامن 4 مساء
مباراة القادسية والنصر 5.45 مساء
مباراة الفحيحيل وخيطان 7.30 مساء
مباراة القرين والشباب 9.15 مساء
الخميس 5 مايو 2022
مباراة كاظمة والساحل 4 مساء
مباراة الصليبيخات وبرقان 5.45 مساء
مباراة السالمية واليرموك 7.30 مساء
مباراة الجهراء والعربي 9.15 مساء
دور 8 كأس الكويت لكرة اليد
مباراة الكويت والقادسية
مباراة القرين والفحيحيل
كاظمة أو الساحل ضد  الصليبيخات أو برقان
العربي أو الجهراء ضد السالمية أو اليرموك
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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