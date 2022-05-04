جدول كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد 2022.. تعرف على المواعيد والنتائج والأندية المتأهلة لدور 8

انطلقت بطولة كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد في ثالث أيام عيد الفطر السعيد بمباريات دور الستة عشر من تلك البطولة والتي تعتبر واحدة من أقوى بطولات كرة اليد على مستوى الأندية في منطقة الخليج العربي، هذا ونستعرض معكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد 2022 ومباريات الكويت والقادسية والعربي وبرقان والجهراء والسالمية وكاظمة وباقي الأندية، بداية من الدور ثمن النهائي، ثم الأدوار القادمة ربع ونصف النهائي ثم نهائي الكأس.

جدول كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد 2022

تُقام مواعيد مباريات جدول دور 16 من كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد 2022 على يومين الأربعاء والخميس 4 و 5 مايو 2022 بواقع أربع مباريات في اليوم، في اليوم الأول من الدور ثمن النهائي التقى الكويت مع التضامن وفاز الكويت، لينتظر الفائز من لقاء القادسية والنصر، ويوم الأربعاء يلتقي القادسية والنصر كما يلتقي خيطان مع الفحيحيل والقرين مع الشباب.

الأندية المتأهلة لدور 8 كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد 2022

كان الكويت أول الفريق المتأهلة لدور الثمانية من كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد بعد الفوز على التضامن بنتيجة 35-22، نادي القادسية يفوز على النصر 37-23، نادي القرين يفوز على الشباب 39-21، نادي الفحيحيل يفوز على خيطان 32-22.