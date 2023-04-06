جدول كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد 2023.. تعرف على مواعيد المباريات

أُعلن رسميًا عن جدول مواعيد مباريات الاتحاد الكويتي لكرة اليد 2023 تلك البطولة الهامة والتي تشارك بها أقوى الأندية الكويتية في تلك اللعبة، حيث نُقدم لكم مواعيد مباريات الكويت والقادسية والعربي وكاظمة وباقي الأندية، يشارك في البطولة ستة عشر ناديًا، تبدأ البطولة من دور المجموعات، حيث وزعت القرعة الفرق على 4 مجموعات، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة للدور ربع النهائي.

جدول كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد 2023

مواعيد جدول مباريات كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد 2023 تبدأ من يوم 6 أبريل 2023 وافتتاحية الجولة الأولى، مواعيد مباريات الكويت في كأس الاتحاد لكرة اليد تبدأ بمواجهة الجهراء يوم 6 أبريل في المجموعة الأولى، ثم يلتقي الكويت في الجولة الثانية مع الصليبخات، ويختتم نادي الكويت دور المجموعات بمقابلة القرين.

نادي القادسية سوف يلعب ضمن المجموعة الرابعة من كأس الاتحاد الكويتي لكرة اليد، ويبدأ البطولة يوم 9 أبريل ومباراة ضد خيطان، ثم مباراة القادسية والساحل يوم 14 أبريل، يوم 19 أبريل مباراة القادسية والفحيحيل، كاظمة يلعب ضمن المجموعة الثانية مع التضامن والنصر وبرقان.