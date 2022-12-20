جدول كأس الخليج 2023/25 بالبصرة.. تعرف على مواعيد مباريات اليمن وسلطنة عمان والكويت

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات كأس الخليج 25 جدول مباريات كأس الخليج 25

تبدأ في السادس من يناير 2023 القادم بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية وتستمر البطولة حتى يوم 19 يناير، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول كأس الخليج 2023 ومواعيد مباريات اليمن وسلطنة عمان والكويت وقطر والسعودية والبحرين والعراق والإمارات، القنوات الناقلة للبطولة هي القنوات الرياضية للدول الخليجية المشاركة.

جدول مباريات كأس الخليج 2023/25 اليمن وعمان وباقي المنتخبات

يبدأ جدول مواعيد مباريات اليمن في كأس الخليج 2023/25 من يوم الجمعة 6 يناير 2022 ومباراة هامة مع المنتخب السعودي، مباراة اليمن القادمة الثانية في خليجي 25 سوف تكون ضد منتخب عمان يوم الإثنين 9 يناير، المباراة الثالثة سوف تكون مباراة اليمن والعراق وتُقام يوم الخميس 12 يناير، مجموعات كأس الخليج هي:
المجموعة الأولى: العراق، السعودية، عمان، اليمن.
المجموعة الثانية: الكويت، قطر، الإمارات، البحرين.

مواعيد مباريات منتخب عمان في كأس الخليج 25 تبدأ بالمباراة الافتتاحية مع منتخب العراق، ثم يلتقي المنتخب العماني مع منتخب اليمن في الجولة الثانية، مباراة عمان والعراق في البطولة ستكون في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

جدول خليجي 25 – كأس الخليج 2023
المباراة الموعد بتوقيت العراق والسعودية
الجمعة 6 يناير 2023
مباراة العراق وعمان 6.45 مساء
مباراة اليمن والسعودية 9.30 مساء
السبت 7 يناير 2023
مباراة الإمارات والبحرين 4.15 مساء
مباراة الكويت وقطر 7.15 مساء
الإثنين 9 يناير 2023
مباراة اليمن وعمان 4.15 مساء
لعبة العراق والسعودية 7.15 مساء
الثلاثاء 10 يناير 2023
مباراة الكويت والإمارات 4.15 مساء
مباراة قطر والبحرين 7.15 مساء
الخميس 12 يناير 2023
مباراة العراق واليمن 6 مساء
مباراة عمان والسعودية 6 مساء
الجمعة 13 يناير 2023
مباراة الكويت والبحرين 6 مساء
مباراة قطر والإمارات 6 مساء
قبل النهائي الإثنين 16 يناير 2022
أول المجموعة الأولى مع ثاني الثانية 4.15 مساء
أول المجموعة الثاني مع ثاني الأولى 8.15 مساء
المباراة النهائية الخميس 19 يناير 2023
7 مساء
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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