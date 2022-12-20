جدول كأس الخليج 2023/25 بالبصرة.. تعرف على مواعيد مباريات اليمن وسلطنة عمان والكويت

تبدأ في السادس من يناير 2023 القادم بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة العراقية بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية وتستمر البطولة حتى يوم 19 يناير، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول كأس الخليج 2023 ومواعيد مباريات اليمن وسلطنة عمان والكويت وقطر والسعودية والبحرين والعراق والإمارات، القنوات الناقلة للبطولة هي القنوات الرياضية للدول الخليجية المشاركة.

جدول مباريات كأس الخليج 2023/25 اليمن وعمان وباقي المنتخبات

يبدأ جدول مواعيد مباريات اليمن في كأس الخليج 2023/25 من يوم الجمعة 6 يناير 2022 ومباراة هامة مع المنتخب السعودي، مباراة اليمن القادمة الثانية في خليجي 25 سوف تكون ضد منتخب عمان يوم الإثنين 9 يناير، المباراة الثالثة سوف تكون مباراة اليمن والعراق وتُقام يوم الخميس 12 يناير، مجموعات كأس الخليج هي:

المجموعة الأولى: العراق، السعودية، عمان، اليمن.

المجموعة الثانية: الكويت، قطر، الإمارات، البحرين.

مواعيد مباريات منتخب عمان في كأس الخليج 25 تبدأ بالمباراة الافتتاحية مع منتخب العراق، ثم يلتقي المنتخب العماني مع منتخب اليمن في الجولة الثانية، مباراة عمان والعراق في البطولة ستكون في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.