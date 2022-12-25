جدول كأس السوبر السعودي 2023.. مواعيد مباريات الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء

بواسطة محمود عطا الله
مباريات كأس السوبر السعودي 2023 الهلال والاتحاد والنصر مباريات كأس السوبر السعودي 2023 الهلال والاتحاد والنصر

أُعلن في المملكة عن جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2023، حيث تُقام تلك النسخة الجديدة بمشاركة أربعة أندية وهي الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء، يقام السوبر السعودي 2023 بنظامه الجديد بين أندية بطل كأس خادم الحرمين ووصيفه، بطل دوري روشن ووصيفه، وفي حال تكرار الفريق تتم المشاركة حسب جدول الترتيب.

جدول كأس السوبر السعودي 2023

تُقام مواعيد جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2023 بمشاركة أندية الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء بنظام الدورة المجموعة وتُلعب في مدينة الرياض، تبدأ البطولة من الدور نصف النهائي، حيث يشهد هذا الدور مباراة الهلال والفيحاء ومباراة الاتحاد والنصر، المغلوب يودع البطولة والفائز يتأهل إلى النهائي.

مواعيد كأس السوبر السعودي سوف تكون من يوم 24 حتى 29 يناير 2023، هذا ومن المرتقب أن تشهد تلك البطولة منافسة كبيرة بين الفرق المشاركة ومستويات فنية مرتفعة.

جدول السوبر السعودي 2023
تنطلق مباريات قبل النهائي بداية من يوم 24 يناير 2023
مباراة الاتحاد والنصر
مباراة الهلال والفيحاء
المباراة النهائية يوم 29 يناير 2023
تُقام بين الفائزين من قبل النهائي
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

من هو أحمد عيد لاعب الاتحاد السكندري؟

أخبار الرياضة

كريم أحمد لاعب ليفربول.. هل تشهد كرة القدم الإنجليزية تألق لنجم مصري جديد؟