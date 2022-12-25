جدول كأس السوبر السعودي 2023.. مواعيد مباريات الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء

أُعلن في المملكة عن جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2023، حيث تُقام تلك النسخة الجديدة بمشاركة أربعة أندية وهي الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء، يقام السوبر السعودي 2023 بنظامه الجديد بين أندية بطل كأس خادم الحرمين ووصيفه، بطل دوري روشن ووصيفه، وفي حال تكرار الفريق تتم المشاركة حسب جدول الترتيب.

جدول كأس السوبر السعودي 2023

تُقام مواعيد جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2023 بمشاركة أندية الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء بنظام الدورة المجموعة وتُلعب في مدينة الرياض، تبدأ البطولة من الدور نصف النهائي، حيث يشهد هذا الدور مباراة الهلال والفيحاء ومباراة الاتحاد والنصر، المغلوب يودع البطولة والفائز يتأهل إلى النهائي.

مواعيد كأس السوبر السعودي سوف تكون من يوم 24 حتى 29 يناير 2023، هذا ومن المرتقب أن تشهد تلك البطولة منافسة كبيرة بين الفرق المشاركة ومستويات فنية مرتفعة.