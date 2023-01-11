جدول كأس العالم لكرة اليد 2023.. تعرف على مواعيد مباريات مصر وتونس والجزائر وقطر والسعودية

بواسطة محمود عطا الله
جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 ومواعيد مباريات منتخبات مصر وتونس والجزائر وقطر والسعودية وباقي المنتخبات العالمية، تُقام بطولة مونديال Handball 2023، تُقام البطولة في السويد وبولندا من 11 حتى 29 يناير 2023 بمشاركة 32 منتخبًا قسمت القرعة تلك المنتخبات على 8 مجموعات، مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد 2023 هي المجموعة السابعة ومعه المغرب وكرواتيا وأمريكا، مجموعة السعودية تضم فرنسا وسلوفينيا وبولندا.

جدول كأس العالم لكرة اليد 2023

تنطلق مواعيد جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 من يوم 11 يناير ومباراة واحدة في هذا اليوم وهي المباراة الافتتاحية بين فرنسا وبولندا، مواعيد مباريات مصر في كأس العالم لكرة اليد 2023 تبدأ بمقابلة قوية ضد كرواتيا يوم الجمعة، مجموعات المونديال هي:
المجموعة الأولى: إسبانيا، إيران، الجبل الأسود، تشيلي.
المجموعة الثانية: بولندا، سلوفينيا، فرنسا، السعودية.
المجموعة الثالثة: السويد، البرازيل، أوروجواي، الرأس الأخضر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا، البرتغال، المجر، كوريا الجنوبية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا، صربيا، قطر، الجزائر.
المجموعة السادسة: النرويج، هولندا، الأرجنتين، مقدونيا الشمالية.
المجموعة السابعة: مصر، كرواتيا، المغرب، الولايات المتحدة.
المجموعة الثامنة: الدانمارك، تونس، بلجيكا، البحرين.

مواعيد مباريات تونس في كأس العالم لكرة اليد 2023 تبدأ يوم الجمعة 13 يناير بمقابلة ضد البحرين، قطر تبدأ مشوار المونديال بمواجهة ألمانيا يوم الجمعة، وفي نفس اليوم يفتتح منتخب الجزائر لكرة اليد مشواره في البطولة ومباراة هامة ضد صربيا.

جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 
المباراة الموعد
الأربعاء 11 يناير 2023
مباراة بولندا وفرنسا الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية
الخميس 12 يناير 2023
مباراة المجر وكرواتيا 8 مساء بتوقيت السعودية
مباراة السعودية وسلوفينيا لكرة اليد 8 مساء بتوقيت السعودية
مباراة إيران وتشيلي 8 مساء بتوقيت السعودية
مباراة أوروغواي والرأس الأخضر 8 مساء بتوقيت السعودية
مباراة إسبانيا والجبل الأسود 10.30 مساء بتوقيت مكة
مباراة إيسلندا والبرتغال 10.30 مساء بتوقيت مكة
مباراة السويد والبرازيل 10.30 مساء بتوقيت مكة
الجمعة 13 يناير 2023
مباراة الأرجنتين وهولندا 8 مساء بتوقيت السعودية
مباراة المغرب وأمريكا 5 مساء بتوقيت المغرب
مباراة تونس والبحرين لكرة اليد 6 مساء بتوقيت السعودية
مباراة قطر وألمانيا 10.30 مساء بتوقيت قطر
مباراة الدانمارك وبلجيكا 10.30 مساء بتوقيت مكة
مباراة مصر وكرواتيا 9.30 مساء بتوقيت مصر
مباراة النرويج ومقدونيا 10.30 مساء بتوقيت مكة
مباراة الجزائر وصربيا 8.30 مساء بتوقيت الجزائر
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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