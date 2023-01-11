جدول كأس العالم لكرة اليد 2023.. تعرف على مواعيد مباريات مصر وتونس والجزائر وقطر والسعودية

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 ومواعيد مباريات منتخبات مصر وتونس والجزائر وقطر والسعودية وباقي المنتخبات العالمية، تُقام بطولة مونديال Handball 2023، تُقام البطولة في السويد وبولندا من 11 حتى 29 يناير 2023 بمشاركة 32 منتخبًا قسمت القرعة تلك المنتخبات على 8 مجموعات، مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد 2023 هي المجموعة السابعة ومعه المغرب وكرواتيا وأمريكا، مجموعة السعودية تضم فرنسا وسلوفينيا وبولندا.

جدول كأس العالم لكرة اليد 2023

تنطلق مواعيد جدول مباريات كأس العالم لكرة اليد 2023 من يوم 11 يناير ومباراة واحدة في هذا اليوم وهي المباراة الافتتاحية بين فرنسا وبولندا، مواعيد مباريات مصر في كأس العالم لكرة اليد 2023 تبدأ بمقابلة قوية ضد كرواتيا يوم الجمعة، مجموعات المونديال هي:

المجموعة الأولى: إسبانيا، إيران، الجبل الأسود، تشيلي.

المجموعة الثانية: بولندا، سلوفينيا، فرنسا، السعودية.

المجموعة الثالثة: السويد، البرازيل، أوروجواي، الرأس الأخضر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا، البرتغال، المجر، كوريا الجنوبية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا، صربيا، قطر، الجزائر.

المجموعة السادسة: النرويج، هولندا، الأرجنتين، مقدونيا الشمالية.

المجموعة السابعة: مصر، كرواتيا، المغرب، الولايات المتحدة.

المجموعة الثامنة: الدانمارك، تونس، بلجيكا، البحرين.

مواعيد مباريات تونس في كأس العالم لكرة اليد 2023 تبدأ يوم الجمعة 13 يناير بمقابلة ضد البحرين، قطر تبدأ مشوار المونديال بمواجهة ألمانيا يوم الجمعة، وفي نفس اليوم يفتتح منتخب الجزائر لكرة اليد مشواره في البطولة ومباراة هامة ضد صربيا.