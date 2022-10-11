جدول كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022 في السعودية Super Globe

تستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022 تحت رعاية الاتحاد الدولي للعبة تلك البطولة التي يُطلق عليها Super Globe، نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022، مواعيد مباريات الكويت الكويتي والأهلي المصري ومُضر السعودي والترجي التونسي وباقي الأندية المشاركة، يشارك في البطولة 12 ناديًا هم أبطال القارات وناديين من السعودية مستضيف البطولة.

جدول كأس العالم للأندية لكرة اليد 2022 سوبر جلوب

تنطلق مواعيد جدول مباريات كأس العالم للأندية سوبر جلوب 2022 بالسعودية من يوم 18 أكتوبر 2022 ودور المجموعات، حيث يشهد دور المجموعات أربع مباريات يوميًا، مباريات الأهلي المصري في سوبر جلوب بالسعودية سوف تبدأ يوم 18 أكتوبر ومباراة الأهلي المصري ومضر السعودي لكرة اليد، يوم 20 أكتوبر مباراة الأهلي وبنفيكا، مجموعات كأس العالم للأندية لكرة اليد هي:

المجموعة الأولى: مجدبورج الألماني، سيدني الأسترالي، الخليج السعودي.

المجموعة الثانية: الأهلي المصري، مضر السعودي، بنفيكا البرتغالي.

المجموعة الثالثة: الكويت الكويتي، توبات البرازيلي، كيلسي البولندي.

المجموعة الرابعة: برشلونة الإسباني، الترجي التونسي، مينيستروس المكسيكي.

مباريات الترجي التونسي في سوبر جلوب 2022 تبدأ بمواجهة مينيستروس المكسيكي يوم 19 أكتوبر، يوم 20 يلتقي الترجي مع برشلونة، يتأهل أبطال المجموعات الأربع إلى الدور قبل النهائي من البطولة، مضر السعودي في كأس العالم لكرة اليد يلعب مباراة الافتتاح ضد الأهلي المصري، ثم يلتقي يوم 19 أكتوبر مع بنفيكا.